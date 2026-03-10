Το 2015 εντάχθηκε στην ΕΠΟ η Επιτροπή Δεοντολογίας για να αντιμετωπίσει την εκτεταμένη διαφθορά που κυριαρχούσε τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα συγκροτήθηκε αποκλειστικά και μόνο με τακτικούς δικαστές. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η κρίσιμη αυτή Επιτροπή υπολειτουργούσε. Μόνιμη επωδός η αδυναμία διερεύνησης των φακέλων της Sportradar γιατί οι δικαστές δεν διέθεταν τα κατάλληλα εργαλεία. Μάλιστα ορισμένες υποθέσεις χειραγωγημένων αγώνων έμειναν στα συρτάρια επί μία ολόκληρη πενταετία!

Κι όμως: Δυο χρόνια πριν τη συγκρότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, μία εισαγγελέας είχε καταφέρει να προχωρήσει σε ολοκληρωμένες προτάσεις ενοχής για στημένα ματς. Ηταν η κ. Βιργινία Σακελλαροπούλου, σήμερα επίτιμη αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν περιορίστηκε στις εκθέσεις της Sportradar, αλλά μελέτησε βίντεο, μαρτυρίες και κυρίως τον υπέρογκο και παράλογο στοιχηματισμό. Εκείνο που διαφοροποίησε το σκεπτικό της ήταν η κοινή λογική. Κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι έπρεπε να εντοπιστούν οι φυσικοί αυτουργοί των χειραγωγημένων αθλητικών αναμετρήσεων.

Η κ. Σακελλαροπούλου προχώρησε την έρευνά της, ενστερνιζόμενη την αντίληψη ότι «χωρίς αυτούς που πατάνε το χορτάρι, ματς δεν στήνεται»! Δεν αρκούσε δηλαδή να κατηγορηθούν παράγοντες ή μάνατζερ για στοιχηματική απάτη, αλλά έπρεπε να βρεθούν οι εκτελεστές αυτής της πράξης. Κυρίως οι ποδοσφαιριστές.

Στο πρώτο σκέλος του Koriopolis η επίμονη εισαγγελέας προχώρησε σε πέντε καταδικαστικές προτάσεις, οι οποίες έγιναν δεκτές από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Παραδέχτηκε και η ίδια ότι η αποδεικτική διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις έχει τεράστιες δυσκολίες. Όμως οι επαρκείς ενδείξεις ενοχής τελεσφόρησαν.

Το γεγονός ότι ένα ποινικό δικαστήριο προχώρησε σε καταδικαστικές αποφάσεις για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων, αποδεικνύει πως η Επιτροπή δεοντολογίας της ΕΠΟ θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να εντοπίσει τη διαφθορά στους φακέλους της Sportradar γιατί στον πειθαρχικό τομέα του ποδοσφαίρου αρκεί η πιθανολόγηση. Δεν το έκανε ποτέ!

Πέρασαν 13 χρόνια από την ημέρα που η εισαγγελέας Βιργινία Σακελλαροπούλου κατάφερε να εντοπίσει τη χειραγώγηση. Δυστυχώς τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου δείχνουν μία απίστευτη αβελτηρία στο ζήτημα. Η στοιχηματική απάτη δεν αλλοιώνει μόνον αγώνες. Αλλοιώνει ακόμη και ολόκληρα πρωταθλήματα, καθώς στη χώρα μας μένουν αδιερεύνητα ματς της προηγούμενης σεζόν. Και είναι κρίμα ο ιδρώτας ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή να μένει μόνο στο χορτάρι και να μην αποτυπώνεται στην αξιολογική κρίση.