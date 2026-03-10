Ξεσπούν οι οπαδοί του Αστέρα Aktor: «Κύριοι Μπάκο-Καϋμενάκη, βγείτε μπροστά και πάρτε όποια ευθύνη σάς αναλογεί»

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Αστέρα Aktor, οι Tigers, καλούν τους Δημήτρη Μπάκο και Γιάννη Καϋμενάκη να πάρουν αποφάσεις για την επόμενη μέρα της ομάδας, απομακρύνοντας όσους την βλάπτουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Tigers:

Οι ομάδες περνάνε καμπές, καλά και κακά φεγγάρια, κάποιες υποβιβάζονται και εξαφανίζονται, άλλες επανακάμπτουν και προοδεύουν. Η φετινή μας εικόνα μάς οδηγεί καρφί στη σούπερ λιγκ 2 για πρώτη φορά στην ιστορία μας και αν κρίνουμε από το γραφείο τύπου της διοίκησης που ήδη απ’ το ματς με τον Ατρόμητο άρχισε τα μνημόσυνα, μάλλον μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι το παραπάνω θλιβερό σενάριο επιβεβαιώνεται. Δεν θα ασχοληθούμε με τα έμμισθα μποτάκια του δημοσιογραφικού βόθρου.

Η φετινή σεζόν είναι το επιστέγασμα μιας απίστευτα λανθασμένης και κακοσχεδιασμένης πορείας χρόνων. Απ’ τις εδώ και χρόνια αλλοπρόσαλες αλλαγές προπονητών, το ξεπούλημα παιχτών των ακαδημιών, τις τυχάρπαστες μεταγραφικές επιλογές και το εντελώς ανύπαρκτο πλάνο παιχνιδιού σε κάθε αγώνα, ο ΑΣΤΕΡΑΣ, η ομάδα κόσμημα της Πελοποννήσου, μαρτυρά βαθιά ανικανότητα και αδυναμία οργάνωσης.

Ξέρουμε καλά ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι. Να δώσουμε μερικά στοιχεία; Δεν είναι οι “κακοί” αυτοφοράκηδες προπονητές που ξανά και ξανά επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος για άλλη μια θητεία (ή άλλο ένα έγκλημα). Δεν είναι οι τυχάρπαστοι παίκτες από τα μήκη και πλάτη της γης που χρυσοπληρώνονται για να μην μπορούν να κάνουν ούτε τα βασικά στο γήπεδο. Δεν είναι ο κόσμος, που γέμισε το ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ και το Γεντί Κουλέ, οι έστω λίγοι πιστοί, που είναι εκεί και ακολουθούν παντού το ΑΣΤΕΡΙ.

Δεν είναι σίγουρα οι καπετάνιοι, Μπάκος και Καϋμενάκης, που με το δικό τους όραμα βάλανε την Αρκαδία στον ποδοσφαιρικό χάρτη και έγραψαν το όνομα του ΑΣΤΕΡΑ με τα πιο λαμπρά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποιοί φέρνουν τους αυτοφοράκηδες προπονητές; Ποιοί φέρνουν τους τυχάρπαστους παίκτες; Ποιοί έχουν φτιάξει μια ομάδα που όχι γήπεδο Α’ εθνικής αλλά ούτε την Κάρτσοβα δε θα μπορούσε να γεμίσει με αυτήν την εικόνα; Ποιοί έχουν στελεχώσει τα διοικητικά πόστα με ανίκανους μπουζουκόβιους, αντί για παλαίμαχους που έχουν τιμήσει το ΑΣΤΕΡΙ και ξέρουν από μπάλα;

Είναι οι ίδιοι που διώξανε νύχτα τους θρύλους της ομάδας, που φοβούνται ότι αν μπουν άνθρωποι σχετικοί με το ποδόσφαιρο θα χάσουν την καρέκλα. Είναι οι ίδιοι που μιλάνε για 5-8, αλλάζουν παίκτες και προπονητές σαν τα πουκάμισα και που τώρα κυριολεκτικά πετάνε την μπάλα της ευθύνης στην εξέδρα. Να τους πούμε και με το όνομα τους;;;

Κύριοι Μπάκο – Καϋμενάκη, προστατέψτε την ομάδα, προστατέψτε την επένδυσή σας, προστατέψτε τον ΑΣΤΕΡΑ, βγείτε μπροστά, πάρτε όποια ευθύνη σάς αναλογεί και προχωρήστε για ένα αύριο που θα τιμάει την πόλη και το Αρκαδικό ποδόσφαιρο. Εμείς θα είμαστε εκεί σε όποια κατηγορία χρειαστεί.