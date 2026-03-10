ΑΕΚ: Best Goal της 18ης αγωνιστικής του Γιόβιτς στην Τρίπολη

Το γκολ του Λούκα Γιόβιτς εναντίον του Αστέρα Aktor στην Τρίπολη (1-0), αναδείχθηκε το καλύτερο γκολ (Best Goal) της 18ης αγωνιστικής στο σχετικό διαγωνισμό της Super League.

Με καθυστέρηση λόγω του αναβληθέντος αγώνα της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ, αναδείχτηκε το καλύτερο γκολ της 18ης αγωνιστικής και αυτό ήταν του Λούκα Γιόβιτς, στη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα Aktor στην Τρίπολη.

Όπως προέκυψε από την «ετυμηγορία» των φιλάθλων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, το τέρμα του Σέρβου επιθετικού της ΑΕΚ συγκέντρωσε το 71,25%, αφήνοντας δεύτερο και μάλιστα με μεγάλη διαφορά (15,58%) εκείνο του Ούρος Ράτσιτς (Αρης) απέναντι στο Λεβαδειακό (2-2) και τρίτο του Γιάννη Κωνσταντέλια (ΠΑΟΚ) στη εκτός έδρας νίκη (4-1) με την Κηφισιά.

Αναλυτικά:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 18ης αγωνιστικής:

1. Λ. Γιόβιτς 71,25%

2. Ο. Ράτσιτς 15,58%

3. Γ. Κωνσταντέλιας 8,30%

4. Κ. Ρουκουνάκης 2,75%

5. Γ. Κωστή 2,12%

