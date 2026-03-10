Ο Γκοντίνιο σφυρίζει στο Τσέλιε-ΑΕΚ

Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Διαιτητή από την Πορτογαλία όρισε η UEFA για την αναμέτρηση την Πέμπτη (12/3, 22:00) ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Τσέλιε στη Σλοβενία, για τη φάση των «16» του Conference League. Ο λόγος για τον Λουίς Γκοντίνιο, ο οποίος έχει βρεθεί στη χώρα μας και έχει διαιτητεύσει παιχνίδια στη Super League. Μάλιστα, ήταν στο ΑΕΚ-Άρης το 2022-23, αλλά στο Άρης-ΠΑΟΚ την ίδια χρονιά.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ρουί Τεχέιρα και Πέντρο Μαρτίνς, 4ος ο Φάμπιο Βερίσιμο, ενώ στο VAR ορίστηκαν οι Αντρέ Ναρσίκο και Μπρούνο Εστεβές.