Όλοι οι αριθμοί στα ντέρμπι των BIG4 ενόψει πλέι οφ (πίνακες)

Αναλυτικοί πίνακες με την απόδοση των τεσσάρων αντιπάλων στους μεταξύ τους αγώνες για... μελέτη και συγκρίσεις.

Χρηστικοί οι πίνακες που παρουσιάζονται σ’ αυτό το κείμενο. Προσφέρονται όχι μόνο για απόδειξη, αλλά και για μελέτη από εσάς, αλλά και για… σύγκριση. Τώρα που ολοκληρώθηκαν τα ντέρμπι μεταξύ των BIG4 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και ενόψει των αναμετρήσεων αυτών των ομάδων στα πλέι οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή, απομονώσαμε τους αριθμούς των ομάδων στα συγκεκριμένα παιχνίδια και τους παρουσιάζουμε, και ανά ματς, αλλά και συνολικά.

Σε αυτή την άτυπη βαθμολογία, λοιπόν, και με βάση τους έξι αγώνες ντέρμπι που έδωσε κάθε ομάδα μέσα/έξω με τις υπόλοιπες, ο ΠΑΟΚ είχε την πιο μεγάλη συγκομιδή με 11 βαθμούς (τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα). Είχε, επίσης, την καλύτερη άμυνα δεχόμενος μόνο τρία γκολ σε αυτά τα έξι παιχνίδια.

Η ΑΕΚ, με συγκομιδή 8 βαθμών και ισορροπία στα αποτελέσματά της (από δύο νίκες, ισοπαλίες και ήττες) είχε την καλύτερη επίθεση με οκτώ γκολ (τα επτά των οποίων πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς στους δύο αγώνες εναντίον του Παναθηναϊκού). Ήταν, επίσης, και η μοναδική ομάδα που δέχτηκε αποβολή παίκτη της σε κάποιο από τα συγκεκριμένα παιχνίδια (του Μουκουντί στο ματς με τον ΠΑΟΚ).

Ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος σε αυτή τη βαθμολογία με απολογισμό επτά βαθμών (2 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες) και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός έχει τη χειρότερη συγκομιδή απ’ όλους με έξι βαθμούς (1 νίκη, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες), αλλά και τη χειρότερη επίθεση, έχοντας σκοράρει πέντε φορές στα έξι παιχνίδια.

Τα περιφερειακά νούμερα, που επίσης παρουσιάζουμε στα ματς (τελικές/στην εστία, φάουλ, κόρνερ) δείχνουν μια διαφορετική εικόνα και… αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι οι καλοί αριθμοί δεν φέρνουν αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός είναι μακράν πρώτος σε τελικές προσπάθειες (και εντός εστίας), είναι επίσης μακράν πρώτος και στους «αμυντικούς» αριθμούς (έχοντας επιτρέψει πολύ λιγότερες προσπάθειες στην έδρα του), κι όμως τα αποτελέσματά του δεν συνάδουν με την απόδοση που καταγράφεται.

ΒΑΘ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΕΛ ΚΑΡ ΦΑ ΚΟ ΤΕΛ ΚΑΡ ΦΑ ΚΟ ΠΑΟΚ 11 7-3 54(25) 14/0 80 26 62(30) 17/1 83 27 ΑΕΚ 8 8-7 60(30) 16/1 103 21 64(26) 18/0 87 23 ΠΑΟ 7 6-11 47(17) 19/0 91 18 66(34) 14/0 103 24 ΟΣΦΠ 6 5-5 73(37) 17/0 85 23 42(19) 17/0 86 15