Αβέβαιο το μέλλον του Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα  

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει αναποφάσιστος για το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα, με το συμβόλαιό του να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Παρά τις αρχικές του προθέσεις να παραμείνει στους «μπλαουγκράνα», ο Πολωνός επιθετικός εξετάζει τις επιλογές του, καθώς δεν φαίνεται να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον σύλλογο.

Τον Ιανουάριο, η σύζυγός του είχε δηλώσει ότι πρόκειται για την τελευταία σεζόν του στη Μπαρτσελόνα, αλλά ο ίδιος παραμένει αβέβαιος. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Athletic», τόνισε: «Δεν ξέρω ακόμα, πρέπει να το αισθανθώ. Δεν μπορώ να αποφασίσω τώρα, ίσως σε τρεις μήνες, αλλά δεν αγχώνομαι».

Το ενδιαφέρον για τον Λεβαντόφσκι δεν περιορίζεται στην Ευρώπη, καθώς αρκετές ομάδες και από την Αμερική παρακολουθούν την κατάσταση, αφήνοντας το μέλλον του στον σύλλογο στον... αέρα.