Champions League: Απαιτητική έξοδος στην Πόλη για Λίβερπουλ, όλα τα φώτα στο Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα

Σέντρα για την φάση των «16» σήμερα (10/3) στο Champions League, με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις να ανοίγουν την αυλαία.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Γαλατασαράι θα υποδεχθεί την Λίβερπουλ στο καυτό «RAMS Park», ενώ δύσκολη αποστολή έχει η Τότεναμ που ταξιδεύει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Παράλληλα, ενδιαφέρον αναμέτρηση αναμένεται στον αγγλικό βορρά ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερν Μονάχου να βρίσκει στον δρόμο της την Αταλάντα, την μοναδική πλέον εκπρόσωπο της Ιταλίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης (10/3):

19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

22:00 Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (11/3):

19:45 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι