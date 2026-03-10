Μαρινάκης για τα 101 χρόνια του Ολυμπιακού: «Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα»

O Ολυμπιακός συμπληρώνει σήμερα 101 χρόνια ιστορίας, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να στέλνει το δικό του μήνυμα για τα ερυθρόλευκα γενέθλια, κάνοντας λόγο για αμετάβλητη δέσμευση προκειμένου «να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας».

Αναλυτικά δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.

Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας!

Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ.

Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!

Βαγγέλης Μαρινάκης».

