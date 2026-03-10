Ολυμπιακός για τα 101 χρόνια του: «Τα καλύτερα έρχονται»

Τα 101 χρόνια του συμπληρώνει σήμερα ο Ολυμπιακός και η ΠΑΕ έστειλε το μήνυμα πως «τα καλύτερα έρχονται».

Σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός και η ΠΑΕ γιορτάζει, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος.

Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται».

