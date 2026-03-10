Ολυμπιακός για τα 101 χρόνια του: «Τα καλύτερα έρχονται»

Σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός και η ΠΑΕ γιορτάζει, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος.
Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται».
101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. 🔴⚪️— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 10, 2026
Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται.
101 years together. We share one common heartbeat, one common… pic.twitter.com/rJ2ykxvtuR