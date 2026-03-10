Σπόρτινγκ: Χάνει τα δύο ματς με Μπόντο Γκλιμτ ο Ιωαννίδης

Σε δύο εβδομάδες εκτιμάται ότι ο Φώτης Ιωαννίδης θα επιστρέψει στη δράση.

Εκτός αποστολής για το ταξίδι της Σπόρτινγκ στη Νορβηγία έμεινε ο Φώτης Ιωαννίδης και όλα δείχνουν πως θα χάσει και τον επαναληπτικό αγώνα με την Μπόντο στη Λισαβόνα.

Είναι μια ημαντική απώλεια για τον Ρούι Μπόρζες, ο οποίος προς το παρόν συνεχίζει να βασίζεται στον Ραφαέλ Νελ από την ομάδα Β για να καλύψει την απουσία του Έλληνα παίκτη στην επίθεση.

Ο 25χρονος φοε συνεχίζει να παραπονιέται για πόνο στην περιοχή των πλάγιων συνδέσμων του αριστερού γονάτου του, και καθώς αυτή είναι μια ευαίσθητη περιοχή, το ιατρικό επιτελείο πιστεύει ότι είναι καλύτερο να μην ρισκάρει, ειδικά επειδή ο τρέχων τραυματισμός είναι επανάληψη ενός προηγούμενου που υπέστη τον Νοέμβριο.

Προς το παρόν, το εκτιμώμενο χρονικό πλαίσιο για την επιστροφή του στη δράση είναι δύο εβδομάδες, που συμπίπτει με τον αγώνα εναντίον της Αλβέρκα, αν και η συμμετοχή του σε αυτόν τον αγώνα είναι αβέβαιη. Μετά από αυτό, το πρωτάθλημα θα διακοπεί για δύο εβδομάδες και θα υπάρξει περισσότερος χρόνος.

Ο Ιωαννίδης τραυματίστηκε για δεύτερη φορά στο παιχνίδι εναντίον της Β. Γκιμαράες στον ημιτελικό του Allianz Cup στις 6 Ιανουαρίου, επέστρεψε εναντίον της Μορεϊρένσε στις 21 Φεβρουαρίου, έπαιξε 13 λεπτά, αλλά δεν αγωνίστηκε ξανά γιατί επιμένουν οι ενοχλήσεις.