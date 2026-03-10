Η Λίβερπουλ έδεσε τον Γκράβενμπερχ με νέο συμβόλαιο, ακολουθεί ο Σομποσλάι

Η Λίβερπουλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκέφτεται να παραχωρήσει τους Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και Ράιαν Γκράβενμπερχ, και μάλιστα θέλει να τους κρατήσει για αρκετά ακόμη χρόνια στο Ανφιλντ.

Το απέδειξε επεκτείνοντας πρώτα το συμβόλαιο της με τον 23χρονο Ολλανδό διεθνή μέσο για τέσσερα επιπλέον χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2032.

Ο Γκράβενμπερχ είναι στα πλάνα της διοίκησης της πρωταθλήτριας Αγγλίας και για τα επόμενα χρόνια και συμφώνησε με τον μάνατζερ του την πολυετή επέκταση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ μετά τον Ολλανδό, η ομάδα του λιμανιού θα προχωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας της και με τον Σόμποσλαϊ, το συμβόλαιο του οποίου λήγει επίσης τον Ιούνιο του 2028.