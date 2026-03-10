Ο Αμπράμοβιτς διεκδικεί 2,5 δισ. από την πώληση της Τσέλσι!

Οι δικηγόροι του Ρώσου επιχειρηματία προειδοποίησαν με επιστολή τους τη βρετανική κυβέρνηση, ότι ο πελάτης τους θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια κατάσχεσης των 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών από την πώληση της Τσέλσι το 2022.

Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς, στο πλαίσιο της τιμωρίας των Ρώσων ολιγαρχών μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκαλώντας μια επιταχυνόμενη πώληση του συλλόγου το 2022.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, τα χρήματα παραμένουν παγωμένα σε βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό λόγω διαφωνίας σχετικά με τη χρήση τους. Πέρυσι, η βρετανική κυβέρνηση προειδοποίησε τον Αμπράμοβιτς ότι πρέπει να αποδεσμεύσει τα κεφάλαια ή να αντιμετωπίσει νομικές ενέργειες.

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς, όπως αναφέρει το Reuters, δήλωσαν ότι τα έσοδα από την πώληση παραμένουν «εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία» του πελάτη τους και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι έκανε «πολιτικά φορτισμένες δηλώσεις» για τον πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη δωρεά των χρημάτων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και η καθυστέρηση αποδίδεται σε κυβερνητικούς περιορισμούς σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων.