Κομπανί για Αταλάντα: «Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»

O προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βενσάν Κομπανί μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Αταλάντα, ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τους «16» του Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αύριο θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα πολύ δυνατή σωματικά. Έχουν πλέον και αυτή την εμπειρία στην Ευρώπη. Στο Champions League την χτίζουν τώρα. Δεν θα είναι ένας εύκολος αντίπαλος.

Είναι μια ομάδα που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να υποτιμήσει. Έχουμε κι εμείς τα δικά μας δυνατά σημεία. Αλλά γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ιταλική ομάδα.

Αν, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της σεζόν, θέλετε να πείτε ότι είμαστε φαβορί, αποδεχόμαστε αυτόν τον ρόλο, αλλά έχουμε σεβασμό για την Αταλάντα.

Όποιος έχει παρακολουθήσει ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ότι η Αταλάντα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και είναι ικανή να πετύχει κάτι ξεχωριστό».