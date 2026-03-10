Η La Liga φέρνει επανάσταση με τσιπ στην μπάλα για το αυτόματο οφσάιντ τη νέα σεζόν

Μια επαναστατική μέθοδο θέλει να φέρει η La Liga τη νέα σεζόν, κάνοντας το επόμενο βήμα στην τεχνολογία με το πλήρως αυτοματοποιημένο οφσάιντ.

Σε κοινή συνέντευξή του με τον πρόεδρο της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν ο ισχυρός άνδρας της La Liga Χαβιέ Τεμπάς, αποκάλυψε ότι γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες για το πλήρως αυτοματοποιημένο οφσάιντ.

Όπως ανέφερε ο Τεμπάς, στις μπάλες θα τοποθετηθεί ειδικό τσιπ εγκεκριμένο από την FIFA, αλλά κι ένα σύστημα καμερών σε όλα τα γήπεδα, ώστε η διαδικασία εντοπισμού οφσάιντ να γίνεται αυτόματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος της La Liga:

«Το εφαρμόζουμε, θα δούμε αν θα είναι έτοιμο για την επόμενη χρονιά, το αυτόματο οφσάιντ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η ημι-αυτόματη τεχνολογία, αλλά δεν μου αρέσει το 'ημι'. Θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός τσιπ μέσα στην μπάλα, εγκεκριμένου από τη FIFA, για να ανιχνεύει πότε χτυπιέται η μπάλα. Αυτό απαιτεί ένα ειδικό σύστημα καμερών στα γήπεδα.

Θα πρόκειται για ένα αυτόματο σύστημα οφσάιντ, εξαλείφοντας την ανάγκη για τα περιβόητα καρέ. Η έγκριση είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, όπως και η εξέταση των διαφόρων μπαλών που χρησιμοποιούνται στα πρωταθλήματα… όλα χρειάζονται συντονισμό. Αλλά είναι ένας από τους τεχνολογικούς στόχους που θέτουμε για την επόμενη σεζόν».