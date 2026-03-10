Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν

Η Αυστραλία συμφώνησε να χορηγήσει την Τρίτη (10/3) βίζες σε πέντε παίκτριες της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν για να παραμείνουν στη χώρα.

Μία κίνηση που έρχεται λίγες ώρες μετά απ' την παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αυστραλιανές αρχές να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, καθώς είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα του Asian Cup.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι επίσης ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία. «Μπορούν να παραμείνουν στην Αυστραλία, είναι ασφαλείς εδώ και πρέπει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Τα 26 μέλη της ιρανικής αποστολής έφτασαν στη χώρα λίγες μέρες πριν από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιδρομών, που μεταξύ άλλων προκάλεσαν τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τη Δευτέρα (9/3) στο δίκτυό του Truth Social ότι η Αυστραλία θα συνδράμει τις παίκτριες. «Μόλις μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε ζητήσε να πράξει κάτι υπέρ των αθλητριών.