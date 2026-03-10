Όλοι κάτι κυνηγούν, ενώ θεωρούν πως τους… σφάζει η διαιτησία

Τίτλος, πλασάρισμα, 5η θέση, οκτάδα, σωτηρία, στόχοι πολλών ομάδων στο συναρπαστικότερο πρωτάθλημα όλων των εποχών, αλλά την ίδια ώρα… η διαιτησία φταίει.

Μένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League και να μπούμε στη διαδικασία των πλέι οφ και πλέι άουτ. Το χέρι του στη «φωτιά» δεν μπορεί να το βάλει κανείς για τίποτα. Ως τώρα το μόνο ξεκάθαρο, είναι η πρώτη τετράδα. Κι αυτό γιατί το σερί νικών του Παναθηναϊκού το καθόρισε.

Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, να υπάρχει τέτοιο σασπένς σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως όμως, να υπάρχει πίστη απ’ όλους τους εμπλεκόμενους, για την τελική επίτευξη του στόχου.

Εκεί ακριβώς φαίνεται και το σπουδαιότερο στοιχείο που αφορά τη διαιτησία. Λάθη υπάρχουν. Άλλα σοβαρότερα, άλλα λιγότερο σημαντικά. Πουθενά και για κανέναν όμως, δεν παρατηρείται μοτίβο εύνοιας ή αδικίας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να επέλθει καθορισμός στόχου μέσω των σφυριγμάτων.

Πρώτη είναι η ΑΕΚ, η ομάδα με τα περισσότερα παράπονα – όπως τα εκφράζει πάντα – από κάθε άλλη στο πρωτάθλημα. Πιο πίσω ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Τρεις ομάδες που θα δώσουν «μάχη» για τον τίτλο. Με την Ένωση να είναι φαβορί λόγω βαθμολογίας αυτή τη στιγμή.

Ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος στο -11 και στο -9 απ’ τη 2η θέση. Στα πλέι οφ θα μπει κι αυτός με στόχο να μειώσει την απόσταση και γιατί όχι αν προκύψει κάποιος απογοητευμένος σε ενδεχόμενο γρήγορη απώλεια ελπίδων για τίτλο, να τον «κυνηγήσει».

Η 5η θέση γίνεται κι αυτή τεράστιο δέλεαρ, στο ενδεχόμενο που οδηγήσει στην Ευρώπη (αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο). Πέμπτος είναι ο Λεβαδειακός, θέση που χωρίς καμία αμφισβήτηση αξίζει με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει φέτος. Στο -10 είναι ΟΦΗ και Άρης, ενώ στο -11 Ατρόμητος και Βόλος. Αυτοί θα «μονομαχήσουν» για να είναι στο 5-8 και μετά με τη διαίρεση των βαθμών να κυνηγήσουν την ομάδα της Λιβαδειάς.

Πιο φιλόδοξος ως προς τον στόχο αυτό, ο Άρης. Παρά το γεγονός πως δεν νικά στην έδρα του με τίποτα, ούτε καν με δύο πέναλτι. Κι ενώ ξεκάθαρα ο στόχος είναι να φτάσει τον Λεβαδειακό, την ίδια ώρα «φωνάζει» διαρκώς πως η διαιτησία τον αδικεί. Μια ομάδα που δεν νικά στην έδρα της με τίποτα, λέει πως αδικείται από τη διαιτησία, πώς μπορεί να έχει ακόμη ελπίδες στο κυνήγι στόχου; Ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα γνωρίζει πως τίποτα δεν «ορίζεται» από παράγοντες μη αγωνιστικούς.

Πιο κάτω είναι η «μάχη» της σωτηρίας. Ο Πανσερραϊκός που όλοι τον είχαν «τελειωμένο», πλησίασε στον βαθμό τον Αστέρα Τρίπολης. Οι δυο τους είναι σε δύσκολη θέση, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί και ευελπιστούν πως στα πλέι άουτ θα ανατραπούν τα δεδομένα.

Από την πρώτη μέχρι την τελευταία θέση, παντού υπάρχει στόχος. Παντού ενδιαφέρον. Κανείς αδιάφορος, κανείς χωρίς πίστη πως κάτι θα πετύχει. Αυτό συμβαίνει επειδή πουθενά δεν φαίνεται να υπάρχουν «ρεπό» και εύκολοι βαθμοί. Συν τη διαιτησία, η οποία παρά τα λάθη της, δυσκολεύεται ο καθένας να διακρίνει δόλο. Θα ήταν και απίθανο κάτι τέτοιο, λόγω του VAR και του ημιαυτόματου οφσάιντ.

Η Super League είναι μια πραγματική απόλαυση. Όποια ομάδα κι αν υποστηρίζει ο καθένας, στο τέλος οι φίλαθλοι είναι εκείνοι που χαίρονται αυτή τη διαδικασία. Με τις εποχές που όλοι ήξεραν απ’ το καλοκαίρι ποιος θα κατακτήσει ή θα χάσει τι, να ανήκουν στο σκοτεινό παρελθόν.

Στο κάτω-κάτω, ας κοιταχτούν όλοι στον καθρέφτη τους. Ρωτώντας τους εαυτούς τους: Η ομάδα μου, άξιζε να είναι σε άλλη θέση απ’ αυτή που είναι; Άξιζε περισσότερα ή λιγότερα στην ως τώρα πορεία της; Η απάντηση θα κάνει τους πάντες να καταλάβουν…