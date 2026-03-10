Ντέμης: «Θα είναι σαν να διεκδικεί πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, διαβασμένος στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην εκπομπή «Monday FC», αναφέρθηκε στα όσα έκαναν οι Big-4 την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, μιλώντας για τον Παναθηναϊκό, σημείωσε ότι δεν θα είναι αδιάφορος στα play off αλλά θα παίξει σα να διεκδικεί το πρωτάθλημα, ενώ σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ κατέβηκε διαβασμένος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: «Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός, αλλά πολύ διαβασμένος ο μισός ΠΑΟΚ. Καθαρό παιχνίδι, καλή διαιτησία, βοήθησε στο να υπάρχει ένας ρυθμός. Ο ΠΑΟΚ είναι κερδισμένος, πάει καλά στα ντέρμπι, ήταν εκτός έδρας ματς κι έπαιζε με έξι αναπληρωματικούς.

Ο Ολυμπιακός είχε πιο πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορώ να πω ήταν άδικο το αποτέλεσμα. Με το που μπήκαν Τάισον, Κωνσταντέλιας έκαναν αμέσως φάση. Ο Ποντένσε ίσως έπρεπε να ξεκινήσει. Δεν είδα τον Νασιμέντο το ίδιο καλά στα άκρα. Έλειψαν οι ατομικές ενέργειες από τους γηπεδούχους».

Για τον Παναθηναϊκό: «Αυτό που μπορούμε να κρίνουμε είναι την εικόνα του Παναθηναϊκού. Κάθε θέση που θα τερματίσει είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τον Παναθηναϊκό, επειδή δεν πάει για πρωτάθλημα να μην έχουν θέληση οι παίκτες του. Θα είναι σαν να διεκδικεί πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε ωραία ματς με έναν Παναθηναϊκό που ανεβαίνει, μία ΑΕΚ το ίδιο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν κούραση από την Ευρώπη. Οι άλλοι έχουν Ευρώπη».

Για την ΑΕΚ: «Όταν έχεις ένα γκολ διαφορά ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αλλά η ΑΕΚ το έψαξε το δεύτερο γκολ. Η Λάρισα δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Μου άρεσαν ο Μουκουντί, ο Ρότα. Οι Μαρίν, Πινέδα δεν ήταν καλοί, αλλά και το μέτριο παιχνίδι τους είναι χρήσιμο».