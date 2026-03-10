Έφυγε με το διπλό από την Τοντέλα η Ρίο Άβε

Για την 25η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, η Ρίο Άβε πήρε τους βαθμούς της νίκης, αφού επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Τοντέλα.

Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου έφυγε με το διπλό από την έδρα της Τοντέλα και ανέβηκε στην 13η θέση της βαθμολογίας, ενώ η αντίπαλος της έμεινε στην 17η θέση και στην ζώνη του υποβιβασμού με 19 πόντους.

Ο αγώνας

Μοιρασμένο ήταν το πρώτο ημίχρονο για τις δύο ομάδες έως ένα σημείο, με Ρίο Αβε μάλιστα να έχει τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όμως ο Ολιβέιρα αστόχησε από τα 11 βήματα στο 45+3' και δεν μπόρεσε να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Ρίο Άβε μπήκε πιο δυναμικά, έψαξε τα σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και ανέβασε ακόμη περισσότερο τις γραμμές της για να βρει το γκολ.

Αυτό απέφερε καρπούς όταν στο 70' ο Μπέλσα ήταν εκείνος που μετά την ασίστ του Σπίκιτς έκανε το 0-1 και έδωσε στην ομάδα του τους βαθμούς της νίκης.