Με γκολ στο φινάλε η Λάτσιο πήρε νίκη με 2-1 κόντρα στην Σασουόλο και την πλησίασε στον έναν βαθμό. Πρώτο τρίποντο τον τελευταίο μήνα για την ομάδα του Σάρι.

Έναν μήνα σχεδόν είχε να σκοράρει η Λάτσιο και το έκανε στο 2’ με το κοντινό πλασέ του Ντάνιελ Μαλντίνι. Οι Laziali προηγήθηκαν από τα αποδυτήρια, όμως η Σασουόλο ισοφάρισε στο 35’ με τη «ρουκέτα» του Λοριεντέ στο παραθυράκι έπειτα από ωραίο πάρσιμο και ασίστ του Θόρστβελντ. Οι Neroverdi φάνηκε ότι θα φύγουν με το 1-1 από το Olimpico, όμως στο 92’ ο Μάρουσιτς με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Καντσελιέρι διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στην 10η θέση η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι, στο -1 από την Σασουόλο.