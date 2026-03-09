Πρόβλημα και με τον Καρέρας για την Ρεάλ Μαδρίτης

Έχοντας ήδη αρκετές απουσίες βασικών παικτών, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ο Ισπανός αμυντικός Άλβαρο Καρέρας τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα, γεγονός που τον αποκλείει από τον πρώτο αγώνα της Τετάρτης (11/3) για τη φάση των "16" του Champions League εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο αριστερός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης ενδέχεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα και ως εκ τούτου ίσως απουσιάσει και από τον επαναληπτικό αγώνα στις 17 Μαρτίου, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο.

Αυτός ο τραυματισμός περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος ήδη δεν έχει στη διάθεσή του, τους Βραζιλιάνους Ροντρίγκο και Έντερ Μιλιτάο, τον Άγγλο Τζουντ Μπέλιγχαμ, τον Ισπανό Ντάνι Σεμπάγιος και τον Αυστριακό Νταβίντ Αλάμπα.

Επιστρέφοντας στη Μαδρίτη, μετά από μια εβδομάδα στο Παρίσι, όπου ανάρρωνε από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, ο Γάλλος επιθετικός Κιλιάν Μπαπέ συνέχισε την αποκατάστασή του μόνος του και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για να αγωνιστεί.