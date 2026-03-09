Αναστασίου: «Τα παιδιά θα μείνουν στην ιστορία για την νίκη, όμως από Τετάρτη επιστρέφουμε στη δουλειά»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το φινάλε του αγώνα απέναντι στην Κηφισιά

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Παναιτωλικού στην συνδρομητική τηλεόραση:

"Είναι απο τα παιχνίδια που δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Ειδικα αν εισαι ομάδα που δεν έχεις μάθει να παίζεις κάτω από άγχος και πίεση. Η αλήθεια είναι πως υπήρχε ευφορία όλη την εβδομάδα στην πόλη, ο κόσμος περίμενε νίκη. Στα πρώτα 20 λεπτά δεν μπήκαμε στο παιχνίδι, δεχθήκαμε όμως το γκολ και βγάλαμε αντίδραση. Δείξαμε πως είμαστε καλή ομάδα, απέναντι στην Κηφισιά, που είναι μια ποιοτική και σκληρή ομάδα ,που δεν τα παρατάει. Επομένως έπρεπε να είμαστε αποφασιστικοί."

Για την ατμόσφαιρα και τα 100 χρόνια:

"Ήταν πολύ όμορφο το γεμάτο γήπεδο και όσα συνέβησαν. Ωραία ατμόσφαιρα, τα παιδια έμειναν στην ιστορία για την σημερινή νίκη. Σε ένα ματς που, ευτυχώς για εμάς, δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία. Από την Τετάρτη μας περιμένει δουλειά. Κερδίσαμε την Κηφισιά, που όπως φαίνεται έίμαστε στο ίδιο επίπεδο. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια στην έδρα μας και να μην χάνουμε εκτός έδρας.

Εύχομαι ο Παναιτωλικός να μπορέσει να γιορτάσει αμέτρητα χρόνια ζωής. Προσφέρει στον αθλητισμό και στην κοινωνία, με ηθος, αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Όλοι όσοι βρίσκονται στον σύλλογο και υποστηρίζουν την ομάδα. Μακάρι σύντομα να έχει και μια επιτυχία αυτός ο σύλλογος και να δώσουμε χαρά στον κόσμο."