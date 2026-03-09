Τι παράσταση έδωσες, Τόμας Κεντζιόρα...

Σήμερα, μιλούν όλοι για εκείνον. Όχι γιατί το επιδιώκει, ούτε γιατί είναι ποδοσφαιριστής που αναζητά την προβολή, αλλά γιατί υπάρχουν βραδιές που το ίδιο το παιχνίδι σε οδηγεί να σταθείς εκεί. Ας μιλήσουμε για τον Τόμας Κεντζιόρα...

Το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, φέρει την υπογραφή του.

Τόμας Κεντζιόρα.

Ανίκητος στις μονομαχίες και καθοριστικός σχεδόν σε κάθε αμυντική φάση, ο Πολωνός στόπερ ηγήθηκε της άμυνας του ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ώριμες και ολοκληρωμένες εμφανίσεις του με την ασπρόμαυρη φανέλα τους τελευταίους μήνες. Σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και πίεσης, ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αμυντική λειτουργία των ασπρόμαυρων.

Είτε βρέθηκε απέναντι στον Ελ Κααμπί, είτε όταν οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να αυξήσουν την πίεση στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, ρίχνοντας δεύτερο επιθετικό στην περιοχή του Τσιφτσή με τον Ταρέμι, ο Κεντζιόρα έδειχνε απόλυτα συγκεντρωμένος και κυρίαρχος. Δυναμικός στις προσωπικές μονομαχίες, σωστός στις τοποθετήσεις και αποφασιστικός στις επεμβάσεις, έμοιαζε απλά «ανίκητος».

Κατέγραψε έξι κλεψίματα μπάλας και ισάριθμες απομακρύνσεις, ενώ κέρδισε και ένα κρίσιμο τάκλιν. Συμμετείχε συνολικά σε οκτώ μονομαχίες, επικρατώντας στις πέντε από αυτές, ανέκτησε μία φορά την κατοχή για την ομάδα του, ενώ έβαλε «στοπ» και σε δύο τελικές προσπάθειες παικτών του Ολυμπιακού πριν αυτές απειλήσουν ουσιαστικά την εστία του Τσιφτσή.

Σαφώς, βοήθησε και η συνεργασία με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, και ο άλλος, ο αεικίνητος... τύπος που ήταν παντού μπροστά τους και πιθανότατα τρέχει ακόμη, ο Χρήστος Ζαφείρης, όπως και ο εκ των δεξιών του που «δάγκωνε», αφήνοντας τον Κένι να ξεκουραστεί και να αναρρώσει. Αλλά ας σταθούμε στο δίδυμο της άμυνας, σε αυτό που εξελίσσεται σε σημείο σταθερότητας για τον ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν. Με χημεία, καλή επικοινωνία και ξεκάθαρη κατανομή ρόλων μέσα στο παιχνίδι, έχουν συνθέσει ένα από τα πιο αξιόπιστα αμυντικά δίδυμα του πρωταθλήματος, με τον Δικέφαλο να καταγράφει συνεχόμενα clean sheets, στοιχείο που έλειψε αισθητά την περσινή χρονιά.

Με 2.896 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις, ο Πολωνός στόπερ βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των παικτών του ΠΑΟΚ σε χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα, ακριβώς δίπλα του στη σχετική λίστα βρίσκεται και ο μόνιμος παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει αγωνιστεί μόλις δεκατρία λεπτά περισσότερα.

Ναι, ας παραδεχθούμε πως η άμυνα και όσοι την υπηρετούν δεν «κουβαλούν» την... χρυσόσκονη των μπροστά, πως θα είναι πάντα «ριγμένοι» σε αναφορές και αφιερώματα και σε βραδιές που τα γκολ δίνουν λάμψη. Ας συμφωνήσουμε όμως πως η δουλειά τους είναι εξίσου σπουδαία για ένα σύνολο που αναζητά ισορροπία. Για μια ομάδα που πρέπει να ξέρει πότε να επιτεθεί, αλλά και πότε να οχυρωθεί. Να αναγνωρίζει τις ανάγκες κάθε αγώνα και να προτάσσει τα κατάλληλα όπλα.

Και απέναντι στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ επέλεξε ακριβώς αυτό. Έβγαλε μπροστά το βαρύ πυροβολικό των μετόπισθεν.

