Γενέθλια 100 ετών με νίκη – ανατροπή για τον Παναιτωλικό!

Με γκολ των Ρόσα (34΄) και Ματσάν (45+1΄) η ομάδα του Αγρινίου λύγισε με 2-1 την Κηφισιά (προηγήθηκε με τον Πόμπο στο 20΄) στο κατάμεστο «κλουβί» και γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο έναν αιώνα ιστορίας!

Το παιχνίδι είχε εορταστικό χαρακτήρα στο Αγρίνιο, με τον Παναιτωλικό να συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και το κλίμα στις κατάμεστες εξέδρες (ανακοινώθηκε sold out για τα 5.950 εισιτήρια) να είναι πανηγυρικό.

Με την έναρξη του αγώνα οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων κι ενώ οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν κυρίως μέσω των αντεπιθέσεων να γίνουν απειλητικοί.

Γκολ ο Πόμπο (0-1)

Η Κηφισιά άνοιξε το σκορ στο 20΄. Μετά από σέντρα του Κονατέ η μπάλα κατέληξε τον Πόμπο, ο οποίος με ωραίο κοντρόλ και πλασέ μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα (0-1).

Οι Αγρινιώτες προσπάθησαν να αντιδράσουν και είχαν ένα καλό σουτ με τον Λομπάτο που απομάκρυνε δύσκολα ο Ραμίρεζ στο 26΄κι ένα επικίνδυνο σουτ του Ρόσα (32΄) που κατέληξε άουτ.

Ισοφάριση (1-1) με τον Ρόσα

Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε για τον Παναιτωλικό στο 34΄. Ο Βραζιλιάνος δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα (1-1).

Ανατροπή (2-1)

Ελάχιστα πριν από την εκπνοή του α΄ημιχρόνου τα «καναρίνια» γύρισαν τούμπα το ματς. Ο Ματσάν έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση, πλάσαρε από πλάγια θέση και βρήκε στόχο (2-1).

Πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναιτωλικό να κάνει τρία τα τέρματά του στο 63΄. Σουτ του Λομπάτο απέκρουσε ο Ραμίρεζ, ο Μπάτζι παίρνει το…ριμπάουντ και κάνει το κοντινό σουτ με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να αποκρούει σε κόρνερ.

Η Κηφισιά...φλέρταρε με το δεύτερο γκολ στο 75΄, όταν έπειτα από εξαιρετική συνεργασία Πόμπο - Μπένι ο τελευταίος πλάσαρε και η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ακύρωση γκολ μέσω VAR

Στο 81΄έπειτα από μπαλιά του Μπένι, ο Ταβάρες έφερε την μπάλα μπροστά του και πλάσαρε εύστοχα τον Κουτσερένκο. Ωστόσο το VAR (Τσακαλίδης) κάλεσε τον διαιτητή (Τζήλος) να τσεκάρει τη φάση και σε δεύτερο χρόνο το γκολ ακυρώθηκε.

Ο εορτάζων και ψυχωμένος Παναιτωλικός έκανε ιδανικά γενέλθια για τον έναν αιώνα ιστορίας, έφτασε τους 24 βαθμούς (όσους έχει και η Κηφισιά) κι ανέβηκε στο +8 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

O διαιτητής Τζήλος έδειξε κίτρινη κάρτα στους Νάνελι, Μπάντζι, Ματσάν, Ούγκο Σόουζα και με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Μπάντζι στο 98΄.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτ στο 98΄ς, Μλάντεν (77΄Σατσιάς), Αποστολόπουλος (88΄Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (88΄Νικολάου), Ματσάν, Λομπάτο (88΄Γκαρσία), Ρόσα (85΄Άλεκσιτς), Μπάντζι.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Πετκόφ, Χριστόπουλος, Αμανί (64΄Μπένι), Νούνελι (64΄Σόουζα Ζ.), Πόμπο (85΄Μίγιτς) Αντόνισε(76΄Ταβάρες), Κονατέ, Πέρεθ (46΄Ρουκουνάκης), Σόουζα Ούγκο, Λαρουσί.