Η νέα «συνήθεια» της Τσέλσι πριν τη σέντρα

Από τα τέλη Ιανουαρίου, οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι έχουν υιοθετήσει μια ιδιαίτερη συνήθεια λίγο πριν από τη σέντρα των αγώνων.

Οι Λονδρέζοι συγκεντρώνονται για λίγα δευτερόλεπτα κοντά στο κέντρο του γηπέδου και κάνουν ένα σύντομο «meeting».

Οι ίδιοι οι παίκτες θεωρούν ότι αυτή η κίνηση βοηθά να ενισχυθεί η σύνδεση, η συγκέντρωση και η ενότητα της βασικής ενδεκάδας που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

Η πρώτη φορά που εφαρμόστηκ ήταν στον αγώνα του Champions League απέναντι στη Νάπολι. Η Τσέλσι κέρδισε το παιχνίδι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτήν την συνήθεια.

Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το The Athletic, αρκετοί αντίπαλοι ποδοσφαιριστές αλλά και προπονητές έχουν εκφράσει απορία σχετικά με αυτή την τακτική της Τσέλσι, καθώς δεν είναι κάτι που συνηθίζεται να γίνεται λίγο πριν τη σέντρα ενός αγώνα.