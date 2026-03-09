Η ΑΕΚ ξανά σε ευρωπαϊκό mood και η συνθήκη «Πέμπτη - Κυριακή» που την έφερε στο πικ της απόδοσης της!

Μετά από περίπου τρεις μήνες η ΑΕΚ βάζει ξανά στο αγωνιστικό της καλεντάρι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχοντας μπροστά τις δύο μάχες με την Τσέλιε για την φάση των «16» του UEFA Conference League!

Η Ένωση, που μπόρεσε να «πηδήξει» την ενδιάμεση φάση των play off λόγω της εντυπωσιακής πορείας που διέγραψε στη League Phase όπου τερμάτισε στην 3η θέση με: 4 νίκες/1 ισοπαλία/1 ήττα, φτιάχνοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό (και) το ευρωπαικό της μονοπάτι, αφήνει για λίγο τις υποχρεώσεις της στην Super League και στρέφεται στον αγώνα της Πέμπτης (12/3) με την Τσέλιε στην Σλοβενία.

Εκεί, στο γνώριμο για εκείνη Stadion Z'dežele Celje, όπου στην πρεμιέρα της League Phase τον περασμένο Οκτώμβρη είχε γνωρίσει την μοναδική φετινή ευρωπαϊκή της ήττα (3-1), θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψει της ρεβάνς που θα ακολουθήσει μια εβδομάδα μετά (Πέμπτη 19/3) στην Αγιά Σοφιά / ALLWYN Arena. Την ώρα λοιπόν που η ΑΕΚ επανέρχεται σε ευρωπαϊκό mood, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε το πως είχε διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς τη συνθήκη «Πέμπτη - Κυριακή» η οποία ξαναμπαίνει στη ζωή της.

Με εντυπωσιακό σερί και υψηλές εντάσεις στο... πικ της απόδοσης!

Όπως προαναφέραμε, το ξεκίνημα της Ένωσης στη League Phase δεν ήταν καλό καθώς είχε γνωρίσει την ήττα στην Σλοβενία από την Τσέλιε σε έναν προβληματικό γενικότερα (τότε) Οκτώβριο. Τα όσα ακολούθησαν ωστόσο, ήταν άκρως εντυπωσιακά σε ένα δίμηνο ονειρικό! Εκεί άρχισε να χτίζεται το αήττητο σερί 16 αγώνων στο πρωτάθλημα που τρέχει μέχρι και σήμερα ενώ στην Ευρώπη - μετά την ισοπαλία με την Σάμροκ - απαρίθμησε τότε τρεις σερί νίκες επί των: Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και Κραιόβα, αποτελέσματα που της εξασφάλισαν την τρίτη θέση.

Πρέπει να πούμε πως η ΑΕΚ σε αυτό το άκρως απαιτητικό δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου όπου μπήκε στη ζωή της το συνεχόμενο «Πέμπτη - Κυριακή» από το ματς με τον Άρη (23/11) μέχρι και αυτό με τον ΟΦΗ (21/12) μέτρησε ΜΟΝΟ ΝΙΚΕΣ έχοντας πάντα μεσοβδόμαδο ματς. Εννέα στο σύνολο, απέναντι σε: Άρη, Φιορεντίνα, Παναθηναϊκό, ΟΦΗ Κύπελλο, Ατρόμητο, Σαμσουνσπόρ, Παναιτωλικό, Κραϊόβα, ΟΦΗ Πρωτάθλημα.

Το σερί σταμάτησε όταν υπήρξε η διακοπή των Χριστουγέννων και η επανέναρξη με το νέο έτος, με την ΑΕΚ να μένει τότε στο 1-1 στο Χαριλάου με τον Άρη, έχοντας εμφανώς χάσει τον ρυθμό της.

Έναν ρυθμό που η ΑΕΚ είχε βρει μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια και τις συνεχόμενες υποχρεώσεις της σε Ελλάδα - Ευρώπη, με το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου να είναι αυτό στο οποίο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέραν των αποτελεσμάτων έφτασε και στο πικ της όσον αφορά την απόδοση της. Τις εντάσεις και τα τρεξίματα της. Μην ξεχνάμε πως είχε πάει μεταξύ άλλων μέσα στην Ιταλία και είχε νικήσει με εντυπωσιακό τρόπο την Φιορεντίνα, είχε περάσει από τη Λεωφόρο και είχε καταπιεί μέσα στην Τουρκία την Σάμσουνσπορ.

Είναι πολύ βασικό για την ΑΕΚ, με την χρονιά να μπαίνει στην τελική της ευθεία, να μπορέσει να φτάσει ξανά σε αυτά τα υψηλά στάνταρ, να βρει ξανά ρυθμό και υψηλές εντάσεις μέσα από τα παιχνίδια με την Τσέλιε - που θα προστεθούν στο καλεντάρι της - και να καταφέρει αφενός να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League που θα ειναι μια σημαντική επιτυχία και αφετέρου να μπει στα play off για τη διεκδίκηση του τίτλου με αυτό το συν δύο. Ο Νίκολιτς γνωρίζοντας πολύ καλά το υλικό του το εμπιστεύεται απόλυτα στην τελική ευθεία γι' αυτό εξάλλου δεν έχει τεθεί ποτέ και θέμα να γινει χρήση αναβολής εγχώριου αγώνα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν μπορει να γινει γίνει τώρα οπότε δεν υπάρχει λόγος να γίνεται τέτοια συζητηση. Το ζητούμενο ειναι πως ο προπονητής της ΑΕΚ κατάφερε να φτάσει την απόδοση της ομάδας στο πικ την περιοδο των συνεχόμενων αγώνων και αυτό θέλει να πετυχει και τώρα όπου κρίνονται τα πάντα.