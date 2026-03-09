Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ακυρώθηκε το γκολ της Κηφισιάς για οφσάιντ του Χριστόπουλου (vid) 09-03-2026 18:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναιτωλικός Κηφισιά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μόλις στο 3ο λεπτό η Κηφισιά άνοιξε το σκορ απέναντι στον Παναιτωλικό, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Χριστόπουλου. Δείτε τη φάση: Τέλος από τον ΑΝΤ1 – Το παρασκήνιο ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» dailymedia.gr Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Ακυρώθηκε το γκολ της Κηφισιάς για οφσάιντ του Χριστόπουλου (vid) SHARE