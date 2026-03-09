Ακυρώθηκε το γκολ της Κηφισιάς για οφσάιντ του Χριστόπουλου (vid)

Μόλις στο 3ο λεπτό η Κηφισιά άνοιξε το σκορ απέναντι στον Παναιτωλικό, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Χριστόπουλου.

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