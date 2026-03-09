MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Εορταστικές στιγμές στο Αγρίνιο για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Παναιτωλικός συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, με το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά να αποτελεί γιορτή για την πόλη του Αγρινίου.

Δείτε τα βίντεο:

 

Εορταστικές στιγμές στο Αγρίνιο για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού (vids)