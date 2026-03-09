Ο Τραμπ κάλεσε την Αυστραλία να δώσει άσυλο στις γυναίκες της εθνικής ομάδας του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε (9/3) ότι η Αυστραλία «κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος» αφήνοντας την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα της και κάλεσε τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να δώσει άσυλο στα μέλη της ομάδας.

Η διαδρομή της εθνικής Ιράν γυναικών στο τουρνουά Κυπέλλου Ασίας που διοργανώνεται από την Αυστραλία ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Η ομάδα αποκλείστηκε χθες (8/3) , αφού έχασε με 2-0 από τις Φιλιππίνες.

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος αφήνοντας την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου φυναικών του Ιράν να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθεί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Οι ΗΠΑ θα τις πάρουν αν δεν το κάνετε», πρόσθεσε.

Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO νωρίτερα σήμερα (9/3) ανέφερε ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της ομάδας, καθώς ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, έχοντας χαρακτηριστεί «προδότριες πολέμου» επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό τους ύμνο πριν από έναν αγώνα.

Η απόφαση των παικτριών να σιωπήσουν κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα τους εναντίον της Νότιας Κορέας χαρακτηρίστηκε από έναν σχολιαστή στο Islamic Republic Iran Broadcasting ως «κορυφή της ατιμίας».

Στη συνέχεια, η ομάδα τραγούδησε τον ύμνο και απηύθυνε χαιρετισμό πριν από τον δεύτερο αγώνα τους εναντίον της Αυστραλίας, πυροδοτώντας φόβους μεταξύ των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι γυναίκες είχαν εξαναγκαστεί από κυβερνητικούς υπαλλήλους.

Επίσης, νωρίτερα σήμερα (9/3) ο Ρεζά Παχλαβί, υιός του τελευταίου Σάχη του Ιράν, κάλεσε σήμερα (9/3) την Αυστραλία να διασφαλίσει την ασφάλεια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν.