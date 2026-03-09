Βαθμολογία Stoiximan Super League: «Ανάσα» για Παναιτωλικό, έχασε έδαφος η Κηφισιά

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για την 24η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΑΕΚ
|24
|56
|44-15
|2. ΠΑΟΚ
|24
|54
|48-15
|3. Ολυμπιακός
|24
|54
|42-11
|4. Παναθηναϊκός
|24
|45
|42-25
|5. Λεβαδειακός
|24
|39
|50-34
|6. ΟΦΗ
|24
|29
|32-42
|7. Άρης
|24
|29
|20-25
|8. Ατρόμητος
|24
|28
|24-27
|9. Βόλος ΝΠΣ
|24
|28
|24-35
|10. Κηφισιά
|24
|24
|30-39
|11. Παναιτωλικός
|24
|24
|24-38
|12. ΑΕΛ Novibet
|24
|21
|21-38
|13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|24
|16
|20-38
|14. Πανσερραϊκός
|24
|15
|16-55
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League έχει ως εξής
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
17:00: ΟΦΗ - Ολυμπιακός
19:30: Πανσερραϊκός - Άρης
20:00: ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
16:00: Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ
18:00: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
19:30: Ατρόμητος - ΑΕΚ
21:00: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
19:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Παναθηναϊκός
19:00: ΑΕΚ - Κηφισιά
19:00: Άρης - ΟΦΗ
19:00: Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ
19:00: Λεβαδειακός - Ατρόμητος
19:00: Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
19:00: Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός