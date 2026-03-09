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Βαθμολογία Stoiximan Super League: «Ανάσα» για Παναιτωλικό, έχασε έδαφος η Κηφισιά

Ποδόσφαιρο
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Ο Παναιτωλικός έφτασε στους 24 βαθμούς την Κηφισιά, κερδίζοντας με ανατροπή την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο (2-1) και την έστειλε στα πλέι άουτ.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για την 24η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΑΕΚ 24 56 44-15
2. ΠΑΟΚ 24 54 48-15
3. Ολυμπιακός 24 54 42-11
4. Παναθηναϊκός 24 45 42-25
5. Λεβαδειακός 24 39 50-34
6. ΟΦΗ 24 29 32-42
7. Άρης 24 29 20-25
8. Ατρόμητος 24 28 24-27
9. Βόλος ΝΠΣ 24 28 24-35
10. Κηφισιά 24 24 30-39
11. Παναιτωλικός 24 24 24-38
12. ΑΕΛ Novibet 24 21 21-38
13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 24 16 20-38
14. Πανσερραϊκός 24 15 16-55

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.


Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League έχει ως εξής

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17:00: ΟΦΗ - Ολυμπιακός

19:30: Πανσερραϊκός - Άρης

20:00: ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

16:00: Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ

18:00: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

19:30: Ατρόμητος - ΑΕΚ

21:00: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

19:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Παναθηναϊκός

19:00: ΑΕΚ - Κηφισιά

19:00: Άρης - ΟΦΗ

19:00: Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ

19:00: Λεβαδειακός - Ατρόμητος

19:00: Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

19:00: Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός
 

Βαθμολογία Stoiximan Super League: «Ανάσα» για Παναιτωλικό, έχασε έδαφος η Κηφισιά