Δυναμικό παρών θα δώσει ο κόσμος της ΑΕΚ στο Τσέλιε - Τι γράφουν οι Σλοβένοι! 

Η ΑΕΚ επιστρέφει σε ρυθμούς Ευρώπης και ο κόσμος της ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό παρών στη Σλοβενία την Πέμπτη (12/3) στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 του UEFA Conference League με την Τσέλιε.

Στη Σλοβενία κάνουν λόγο για «ελληνική εισβολή» και τονίζουν πως η ΑΕΚ «έχει πάρει 1.500 εισιτήρια» αλλά δεν αποκλείεται Ενωσίτες «να βρίσκονται και σε άλλες θύρες εκτός της Νότιας κερκίδας που θα φιλοξενηθούν οι Έλληνες».

«Η ΑΕΚ έρχεται στο Τσέλιε μαζί με τους θορυβώδεις οπαδούς της. Μέχρι στιγμής περισσότερα από 5.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί μέχρι την Παρασκευή, με την Τσέλιε να δίνει στην ΑΕΚ σχεδόν 1.500. Γι' αυτό και θα ανοίξει όλη η Νότια κερκίδα που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Σίγουρα κάποιοι Έλληνες θα έρθουν στο Τσέλιε και θα βρίσκονται και σε άλλες θύρες. Άρα την Πέμπτη ενδέχεται να υπάρχουν έως και 2000 Έλληνες», σημειώνουν.