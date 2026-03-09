Παναθηναϊκός: Πιθανό να προλάβει την ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις ο Άμραμπατ

Ο Σόφιαν Άμραμπατ έχει πιθανότητες να προλάβει την ρεβάνς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μπέτις, αν και θα είναι εκτός στο πρώτο παιχνίδι.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι είδε τον Σόφιαν Άμραμπατ να ανεβάζει ρυθμούς στην σημερινή προπόνηση της ομάδας του, με τον Μαροκινό βέβαια να εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω από τους συμπαίκτες του σε αγωνιστική κατάσταση και ετοιμότητα.

Δεδομένα δεν θα είναι έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, στο ΟΑΚΑ, όμως δεν αποκλείεται εφόσον συνεχίσει καθημερινά την σκληρή δουλειά να προλάβει να αγωνιστεί στην ρεβάνς της Ισπανίας, μειώνοντας τους «πονοκεφάλους» του προπονητή του.

Ήδη άλλωστε οι «βερδιμπλάνκος» καταστρώνουν τα πλάνα τους χωρίς τον Ίσκο, που αποτελεί κομβικότατη απουσία.