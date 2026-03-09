Με απόντες Μπαπέ και Καρέρας η Ρεάλ στο πρώτο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες της.

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί.

Ο Γάλλος επιθετικός δεν συμμετείχε ούτε στη προπόνηση της Δευτέρας και τέθηκε οριστικά εκτός αποστολής για το πρώτο παιχνίδι.

Εκτός αγώνα θα μείνει και ο Άλβαρο Καρέρας, αφού ο αμυντικός της ισπανικής ομάδας δεν κατάφερε να προπονηθεί κανονικά τις τελευταίες ημέρες.

Τα προβλήματα για τη «Βασίλισσα» δεν σταματούν εκεί, αφού από το συγκεκριμένο παιχνίδι θα απουσιάσουν επίσης οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Νταβίντ Αλάμπα, Ντάνι Θεμπάγιος, Έντερ Μιλιτάο και Ροντρίγκο.