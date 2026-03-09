AS: «Πρόκληση να περάσει τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Ίσκο η Μπέτις»

Η Ρεάλ Μπέτις θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό δίχως τον Ίσκο, κάτι που δεδομένα δυσκολεύει αρκετά το έργο της ισπανικής ομάδας.

Παναθηναϊκός και Ρεάλ Μπέτις προετοιμάζονται για τις μεταξύ τους «μάχες» στους «16» του Europa League, με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να καταστρώνει τα πλάνα του δίχως τον Ίσκο.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας, όμως ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν θα προλάβει τις αναμετρήσεις με το «Τριφύλλι», κάτι που δημιουργεί σημαντικό... πονοκέφαλο στον προπονητή του.

Στο ζήτημα αυτό μάλιστα αναφέρθηκε και η «AS», εξηγώντας ότι θα είναι πρόκληση για τους «βερδιμπλάνκος» να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Παναθηναϊκού δίχως τον έμπειρο άσο.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Ο ίδιος ο Πελεγκρίνι προσπάθησε να ρίξει φως στο ζήτημα αυτό πριν από λίγες ημέρες. Θεωρεί ότι ο Ίσκο ενδέχεται να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα μετά τη διακοπή του Μαρτίου, κάτι που θα του αφήσει άλλες δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί στον ρυθμό των συμπαικτών του. Ένα χρονικό περιθώριο που θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετό ώστε να επιστρέψει, ακόμη και με κίνητρα στο τραπέζι. Η πρώτη πρόκληση θα είναι να ξεπεραστεί χωρίς αυτόν η ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό».