Με 3.500 κόσμο στο Παγκρήτιο ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το προσεχή Σάββατο (14/3, 17:00) τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και οι Πειραιώτες θα έχουν τον κόσμο τους δίπλα τους.

Οι Πειραιώτες μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι του Φαλήρου με τον ΠΑΟΚ, στρέφουν όλη τους την προσοχή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο το προσεχή Σάββατο (14/3, 17:00).

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες για να παραμείνει σε «τροχιά» διεκδίκησης του πρωταθλήματος, λίγο πριν την έναρξη των play offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν στο πλευρό τους στο Παγκρήτιο και τον κόσμο τους, καθώς οι Κρητικοί απάντησαν θετικά στο αίτημα του Ολυμπιακού για 3.500 εισιτήρια, όσα δηλαδή αντιστοιχούν στις θύρες των φιλοξενούμενων.

Έτσι, οι φίλοι των Πειραιωτών αναμένεται να κατακλύσουν το Παγκρήτιο και να εμψυχώσουν την ομάδα τους, με αποκλειστικό στόχο την νίκη.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον ΟΦΗ, που θα γίνει το Σάββατο (14/3, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο».