Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα του Big-4 με τρεις νίκες και μόλις μία ήττα στα ντέρμπι!

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στα playoffs με θετικό απολογισμό στα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας, αποτελώντας τη μοναδική ομάδα του Big-4 με τρεις νίκες και μόλις μία ήττα.

Τα ντέρμπι ανάμεσα στους τέσσερις «μεγάλους» ολοκληρώθηκαν με την αναμέτρηση του Δικεφάλου απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, που έληξε χωρίς σκορ (0-0). Παρά τις σημαντικές απουσίες, με τους Πέλκα, Γιακουμάκη, Παβλένκα και Κένι εκτός, τον Ζίβκοβιτς να τίθεται νοκ άουτ στην προθέρμανση και τους Τάισον, Μεϊτέ και Κωνσταντέλια να μην βρίσκονται στο 100%, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξε για ακόμη μία φορά ανθεκτικότητα.

Μόλις μία ήττα και τρεις νίκες, μία απέναντι σε κάθε αντίπαλο

Έξι ντέρμπι - ένας παρονομαστής. Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου. Μόλις μία ήττα μετράει ο Δικέφαλος, αυτή κόντρα στον Παναθηναϊκό στις αρχές Νοεμβρίου στη «Λεωφόρο Αλεξάνδρας» με 2-1, σε ένα παιχνίδι που «πληγώθηκε» από τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Έκτοτε, οι ασπρόμαυροι δεν έχουν ηττηθεί από καμία εκ των ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στο 50% κυμαίνεται το ποσοστό νικών του ΠΑΟΚ στα φετινά ντέρμπι μεταξύ του Big-4, με τους ασπρόμαυρους να φεύγουν με το τρίποντο στα τρία από τα έξι παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν.

Μάλιστα, ο Δικέφαλος έχει επικρατήσει μία φορά του κάθε αντιπάλου (ΑΕΚ-Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού), δείχνοντας πώς παρά τις απουσίες, την κούραση και το επιβαρυμένο πρόγραμμα, ανταπεξέρχεται στα δύσκολα.

Με... διαφορά η καλύτερη άμυνα

Με άμυνα από... ατσάλι οι «ασπρόμαυροι» έμειναν όρθιοι (και) στον Πειραιά, όπως έμειναν απέναντι στην ΑΕΚ δύο φορές, αλλά και μία φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Τέσσερα clean sheets σε έξι αγώνες και τρία μόλις γκολ παθητικό, για έναν ΠΑΟΚ που μπορεί να «χτυπήθηκε» από τις απουσίες βασικών του παικτών, όμως έχει αποδείξει πολλάκις πώς είναι ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ένα σύνολο με τη «σφραγίδα» του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος συνεχίζει να παίρνει το... 100% από τον κάθε παίκτη του, σε κρίσιμες και δύσκολες στιγμές.

Στην απέναντι «όχθη», η επίθεση του Δικεφάλου βρίσκεται στη 2η θέση της επιμέρους κατάταξης με επτά τέρματα, μόλις ένα γκολ λιγότερο από την ΑΕΚ που έχει οκτώ, με τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να ακολουθούν με έξι και πέντε γκολ αντίστοιχα.

Οι βαθμοί που έχουν κερδίσει οι τέσσερις ομάδες των playoffs, στα μεταξύ τους ματς.

Βαθμολογία Διαφορά τερμάτων ΠΑΟΚ 11 βαθμοί 7-3 ΑΕΚ 8 βαθμοί 8-7 Παναθηναϊκός 7 βαθμοί 6-11 Ολυμπιακός 6 βαθμοί 5-5



