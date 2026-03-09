Έρευνα της αστυνομίας μετά τα επεισόδια στο Ρέιντζερς - Σέλτικ

Η αστυνομία στη Σκωτία καταδίκασε έντονα τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο «Άϊμπροξ» μετά τη λήξη του προημιτελικού του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα σε Ρέιντζερς και Σέλτικ, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη και ντροπιαστική συμπεριφορά από μερίδα οπαδών.

Η επικεφαλής αξιωματικός της σκωτσέζικης Αστυνομίας, Κέιτ Στίβεν, τόνισε ότι οι εικόνες που καταγράφηκαν μετά το τέλος του αγώνα πρέπει να καταδικαστούν από όλους όσοι εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο αλλά και από την κοινωνία συνολικά. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οπαδοί και των δύο ομάδων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας ένταση και συγκρούσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί και προσωπικό ασφαλείας δέχθηκαν έντονη εχθρότητα και επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους κρατούσαν αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Από τα επεισόδια προέκυψαν τραυματισμοί τόσο σε αστυνομικούς όσο και σε πολίτες, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και συλλήψεις.

Η έρευνα των αρχών εξετάζει επίσης περιστατικά που σημειώθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν ορισμένοι οπαδοί προσπάθησαν να εισέλθουν χωρίς εισιτήρια στη θύρα Broomloan Road, γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις στους ελέγχους ασφαλείας και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο των τουρνικέ.

Η Στίβεν κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες για άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια, είτε πριν είτε μετά τον αγώνα, να επικοινωνήσει με την αστυνομία στο 101.

Στο αγωνιστικό μέρος, η Σέλτικ πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά επικρατώντας με 4-2 στα πέναλτι, μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας. Μετά το νικητήριο πέναλτι, δεκάδες οπαδοί της ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, κάτι που προκάλεσε και την είσοδο οπαδών της Ρέιντζερς, με τις αρχές να παρεμβαίνουν για να δημιουργήσουν ζώνη ασφαλείας.

Στο γήπεδο βρίσκονταν περίπου 7.500 φίλοι της Σέλτικ, καθώς για πρώτη φορά από το 2018 τους είχε δοθεί ολόκληρη η εξέδρα Broomloan Road, μετά από χρόνια περιορισμένης παρουσίας φιλοξενούμενων οπαδών.