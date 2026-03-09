«Αήττητη η ΑΕΚ σε 16 ματς πρωταθλήματος»

Το αήττητο σερί των 16 αγώνων της ΑΕΚ στη Super League επισημαίνει ο λογαριασμός του Conference League στο Χ.

Στο Conference League επιστρέφει η ΑΕΚ την Πέμπτη, καθώς μετά την πρόκρισή της ως 3η στη League Phase, αντιμετωπίζει την Τσέλιε για τη φάση των «16». Ο λογαριασμός της διοργάνωσης στα social media υπογραμμίζει πως η Ένωση έχει συμπληρώσει 16 παιχνίδια χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα.

Μάλιστα είναι πρωτοπόρος στη Super League και πλέον στρέφει την προσοχή της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.