«Αήττητη η ΑΕΚ σε 16 ματς πρωταθλήματος»

Στο Conference League επιστρέφει η ΑΕΚ την Πέμπτη, καθώς μετά την πρόκρισή της ως 3η στη League Phase, αντιμετωπίζει την Τσέλιε για τη φάση των «16». Ο λογαριασμός της διοργάνωσης στα social media υπογραμμίζει πως η Ένωση έχει συμπληρώσει 16 παιχνίδια χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα.
Μάλιστα είναι πρωτοπόρος στη Super League και πλέον στρέφει την προσοχή της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
AEK Athens are unbeaten in their last 16 league games 🤯#UECL pic.twitter.com/oUM7mNoRwD— UEFA Conference League (@Conf_League) March 9, 2026