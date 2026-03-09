Σοκ στην Όξφορντ: 15χρονη αθλήτρια πέθανε εν ώρα αγώνα

Η οικογένεια της Όξφορντ Γιουνάιτεντ πενθεί, καθώς μια 15χρονη αθλήτρια της Ακαδημίας, η Αμέλια Άπλιν, έχασε ξαφνικά τη ζωή της κατά τη διάρκεια αγώνα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/3), όταν η νεαρή ποδοσφαιρίστρια κατέρρευσε στη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας κοριτσιών απέναντι στη Φούλαμ, στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Χόρσπαθ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Στη δημόσια τοποθέτησή της, η Όξφορντ Γιουνάιτεντ εξέφρασε την οδύνη της:

«Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 15χρονης παίκτριας της Ακαδημίας μας, Αμέλια Άπλιν. Παρά τις άμεσες και συντονισμένες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού και των δύο συλλόγων, καθώς και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η Αμέλια δεν τα κατάφερε».

Ο σύλλογος τόνισε ότι θα προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια, στις συμπαίκτριες, στους προπονητές και σε όλα τα άτομα που επηρεάστηκαν από το τραγικό αυτό γεγονός, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.