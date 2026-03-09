ΑΕΚ: Με αλλαγές το πρόγραμμα για Σλοβενία

Η ΑΕΚ θα κάνει στα Σπάτα την τελευταία της προπόνηση, πριν τον αγώνα με την Τσέλιε.

Σε ευρωπαϊκή διάθεση βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης (12/3, 22:00) με την Τσέλιε στη Σλοβενία, για τους «16» του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει διαμορφώσει ένα ελαφρώς διαφορετικό πρόγραμμα, σε σχέση με το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της League Phase.

Η Ένωση θα προπονηθεί το πρωί της Τετάρτης στα Σπάτα και θα πετάξει το απόγευμα για τη Λιουμπλιάνα, όπου και θα μείνει η αποστολή.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης το βράδυ της Πέμπτης, η αποστολή θα διανυκτερεύσει στη Λιουμπλιάνα και το πρωί της Παρασκευής οι «κιτρινόμαυροι» θα επιστρέψουν στην Αθήνα. Κι αυτό για να μην ταλαιπωρηθούν με μια μεταμεσονύκτια πτήση, ενόψει και του κυριακάτικου αγώνα στο Περιστέρι.