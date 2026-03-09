Μούστμα στο SDNA: «Έχω προσαρμοστεί πλήρως στον ΠΑΟΚ Β - Πάμε σε κάθε ματς για τη νίκη»

Πρώτη «ασπρόμαυρη» σεζόν για τον Κάρελ Μούστμα, με τον Εσθονό φορ να περιγράφει στο SDNA τις εμπειρίες του στον ΠΑΟΚ Β, στη Θεσσαλονίκη και τους στόχους στα φετινά πλέι άουτ.

Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε από τη Λισαβόνα και τη Μπενφίκα, στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου. Δεύτερος φετινός «ασπρόμαυρος» σκόρερ με τέσσερα τέρματα, πέντε ασίστ, αλλά και πέντε κερδισμένα πέναλτι, όπως ο ίδιος «αποκάλυψε» στις δηλώσεις του στο SDNA.

Η προσαρμογή του ήταν άμεση, με τους... ντόπιους να τον «ξεναγούν» στη πόλη και τον Κάρελ Μούστμα να νιώθει πλέον οικεία, στο νέο του περιβάλλον, βάζοντας στόχο, ο ΠΑΟΚ Β να ολοκληρώσει τα πλέι άουτ με συνεχόμενες νίκες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο SDNA:

Όσον αφορά την επιστροφή του ΠΑΟΚ Β στις νίκες και τη συνέχεια στα πλέι άουτ: «Πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία (σ.σ. πλέι άουτ) πρέπει να πηγαίνεις παιχνίδι με το παιχνίδι. Γιατί όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα δεν είναι καλό. Είναι σημαντικό να παίρνουμε το καλύτερο δυνατό και τους τρεις πόντους από κάθε παιχνίδι. Σήμερα το κάναμε αυτό και σκοράραμε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, κάτι αρκετά σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο να γυρίσει το παιχνίδι όταν βρίσκεται πίσω με δύο γκολ. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια».

Για την προσαρμογή του στην πρώτη του «ασπρόμαυρη» σεζόν: «Νιώθω πολύ καλά. Στην Πορτογαλία στην πρώην ομάδα μου, ήμουν κυρίως με τους μη Πορτογάλους, όμως εδώ όλοι μιλούν αγγλικά, κάτι που είναι πολύ «βολικό». Τις περισσότερες φορές μάλιστα βγαίνω και περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου με τους Έλληνες παίκτες. Κάτι νέο για μένα, να κάνω πράγματα με τους... ντόπιους. Πιστεύω ότι είμαι ένα... καλό παιδί και έχω καλές σχέσεις με όλους τους συμπαίκτες μου. Μου αρέσει πολύ η πόλη εδώ, έχω γυρίσει αρκετά μέρη, οπότε είναι όλα καλά».

Πως αντιμετωπίζει όμως το δύσκολο πρωτάθλημα της Super League 2; «Στην Πορτογαλία είχα παίξει δύο συνεχόμενες σεζόν στο πρωτάθλημα της Κ23, που υπάρχουν πλέι οφ και πλέι άουτ, χωρίς όμως να υποβιβάζεσαι. Μου αρέσει και προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι να έχω κίνητρο, όχι προσωπικό μόνο αλλά και ομαδικό. Είναι ευθύνη να παίζεις για την κατηγορία και πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη».

Ταιριάζει ο ρόλος του game changer στον Κάρελ Μούστμα, ως ο άνθρωπος «κερδισμένα πέναλτι»: «Δεν ξέρω αν είμαι game changer, αλλά ο καθένας προσπαθεί το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Εγώ προσωπικά σαν επιθετικός βοηθάω στο σκοράρισμα, οπότε όσον αφορά τα κερδισμένα πέναλτι, κερδίζω αρκετά φέτος. Είναι ένα «μέσο» να σκοράρουμε. Δεν είναι μόνο ένας ή δύο παίκτες η ομάδα. Αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι υπόλοιποι, οι επιθετικοί δεν μπορούμε να φτάσουμε στην αντίπαλη εστία».