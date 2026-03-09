Τον έχει πελάτη: Έκτη σερί νίκη του Πανσερραϊκού επί του Αστέρα

Δεν του έχει πάρει απλά τον αέρα, τον έχει κάνει πελάτη του! Ο Πανσερραϊκός κέρδισε τον Αστέρα Aktor για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι ανεξαρτήτως έδρας, με αήττητο σερί 7-1-0!

Κι όμως, είναι ακόμα εδώ. Μπορεί άπαντες να τους είχαν ξεγράψει όταν βρίσκονταν σε διψήφια απόσταση από τη γραμμή σωτηρίας, αλλά μετά το μεγάλο διπλό στην Τρίπολη, οι Σερραίοι μείωσαν στο -6 από τη 12η θέση και στον πόντο από τον Αστέρα, δίνοντας πλέον πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη μάχη της σωτηρίας.

Το χθεσινό τρίποντο επί του Αστέρα πάντως μόνο έκπληξη δεν θα έπρεπε να προκαλεί, με βάση την τρομερή παράδοση που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια ο Πανσερραϊκός στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτή άλλωστε ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη του ανεξαρτήτως έδρας, ενώ μαζί με δύο ματς Κυπέλλου που είχαν προηγηθεί, το αήττητό του φτάνει στα οκτώ παιχνίδια με ρεκόρ 7-1-0 και τρία σερί διπλά στο "Θ.Κολοκοτρώνης".