Τα είπε όλα ο Λουτσέσκου: «Μόλις μία προπόνηση είχε ο Μεϊτέ, δύο ο Ντεσπόντοφ και ο Τάισον»

Οριακή ήταν η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό - Τί αποκάλυψε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε μια αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης εντός του ΠΑΟΚ, εξηγώντας με λεπτομέρειες τα προβλήματα τραυματισμών και ετοιμότητας που αντιμετώπισε η ομάδα του πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης»

Ο Ρουμάνος τεχνικός περιέγραψε μια πραγματικότητα με πολλές απουσίες, αλλά και παίκτες που τέθηκαν στα υπόψιν με μόλις μία προπόνηση. Εκτός αποστολής έμειναν οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι, Δημήτρης Πέλκας και Γίρι Παβλένκα, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν καν στον Πειραιά, την ώρα που αρκετοί βασικοί ποδοσφαιριστές ήταν διαθέσιμοι μόνο για περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Ο ίδιος στάθηκε αρχικά στην περίπτωση του Σουαλιό Μεϊτέ, τονίζοντας πως ο Γάλλος μέσος προερχόταν από σημαντική αποχή. Όπως εξήγησε, ο Μεϊτέ προπονήθηκε μόλις το Σάββατο, μετά από περίπου τρεις εβδομάδες εκτός προπονήσεων, γεγονός που δείχνει πόσο οριακή ήταν η παρουσία του στο παιχνίδι.

Αναφορά έκανε και στον Γιάννη Κωνσταντέλια, υπογραμμίζοντας πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο ετοιμότητας που απαιτείται για να ξεκινά βασικός σε παιχνίδια υψηλής έντασης. Παρά την ποιότητά του, το τεχνικό τιμ προσπαθεί να διαχειριστεί προσεκτικά την επιστροφή του, ώστε να αποφευχθούν νέες επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος εξτρέμ είχε πραγματοποιήσει μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα, μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα, κάτι που περιόριζε σημαντικά τις επιλογές για το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Ο Τάισον έλειψε για μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλους συμπαίκτες του, ωστόσο, μπήκε ξανά στο κανονικό πρόγραμμα μόλις την Πέμπτη και την Παρασκευή πριν από το παιχνίδι, κάτι που επίσης δεν επέτρεπε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λουτσέσκου και στον Λούκα Ιβανούσετς. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός για περίπου 70 ημέρες, ωστόσο, με μόλις μιάμιση εβδομάδα προπονήσεων επιστρατεύθηκε για την ενδεκάδα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σχετικά με τον Τζόντζο Κένι, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ σημείωσε ότι αντιμετωπίζει τραυματισμό και δεν ήταν διαθέσιμος, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στην εμφάνιση του Σάντσες, ο οποίος, όπως είπε, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση καλύπτοντας επάξια το κενό.

Τέλος, αποκάλυψε πως προέκυψε ακόμη ένα απρόοπτο λίγο πριν από το παιχνίδι, καθώς το Σάββατο τραυματίστηκε εκτός γηπέδου ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σε μια -όπως τη χαρακτήρισε - «χαζή κατάσταση», γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζε η ομάδα του.

Μέσα -λοιπόν- σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιος στο Φάληρο, αρνούμενος να χάσει ακόμη και αυτό το ματς...