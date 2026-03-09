Τσέλιε: Με Μαέφσκι στον πάγκο κόντρα στην ΑΕΚ

Η Τσέλιε κρατά τον Ιβάν Μαέφσκι στο τιμόνι, μέχρι να βρει τον αντικαταστάτη του.

Με τον Ιβάν Μαέφσκι στον πάγκο αναμένεται να υποδεχτεί η Τσέλιε την Πέμπτη (12/3, 22:00) την ΑΕΚ, στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Conference League. Αν και ο Λευκορώσος τεχνικός βρίσκεται υπ’ ατμόν και στη Σλοβενία θεωρούν ότι έχει ήδη «τελειώσει», δεν έχει βρεθεί ακόμα ο αντικαταστάτης του. Γι’ αυτό και ο Μαέφσκι προετοιμάζει την ομάδα για το κρίσιμο παιχνίδι της Πέμπτης.

Η Τσέλιε έκανε κρούσεις στον Ιγκόρ Μπίσκαν και στον Νέναντ Μπιέλιτσα, αλλά δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος και η διοίκηση συνεχίζει να ψάχνει τον επόμενο προπονητή. Μετά την αποχώρηση του Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος είχε αναγεννήσει την ομάδα αλλά έφυγε για την Bundesliga και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η Τσέλιε έχει χάσει τον βηματισμό της και δεν είναι εύκολο να βρει τον τεχνικό που θα συνεχίσει το έργο του.

