Κώστογλου: Το νέο αστέρι της Ντόρτμουντ που σκοράρει ασταμάτητα στην Κ17

Ο Γιάννης-Χρήστος Κώστογλου στα 16 του πρωταγωνιστεί στην Κ17 της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Με 4 γκολ και 2 ασίστ σε 5 παιχνίδια, δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει

Ο 16χρονος Γιάννης-Χρήστος Κώστογλου θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της γενιάς του στη Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2023 κινήθηκε αστραπιαία για να εξασφαλίσει την υπογραφή του νεαρού μέσου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο ποσό των τροφείων.

Ο Κώστογλου έχει ανελιχθεί πλέον στην U17 ομάδα των Βεστφαλών ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει σκοράρει σε τρία σερί παιχνίδια. Αρχικά βρήκε δίχτυα στην ήττα από το Μαγδεμβούργο με 6-4, στη συνέχεια στην εκτός έδρας νίκη επί του Αμβούργου (2-3), ενώ πέτυχε χθες (8/3) δύο γκολ απέναντι στο Αννόβερο στη ήττα της ομάδας του με 3-2.

Σε 5 συμμετοχές με την Κ17 της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο νεαρός χαφ έχει ήδη καταγράψει 4 γκολ και 2 ασίστ, ενώ έχει προλάβει να αγωνιστεί 3 φορές με την Εθνική Κ17, δείχνοντας ότι το μέλλον του προδιαγράφεται ιδιαίτερα λαμπρό.