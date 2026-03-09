Το εντυπωσιακό σερί αποτελεσματικότητας του Παναθηναϊκού (πίνακας)

Η αποτελεσματικότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού δεν θέλει πολλά αριθμητικά δεδομένα για να γίνει κατανοητή. Φαίνεται και με γυμνό μάτι, ακόμα και σ’ αυτούς που απεχθάνονται τα νούμερα. Να πετυχαίνες 11 γκολ σε οκτώ μέρες δεν είναι και μικρό πράγμα. Όπως, όμως, δείχνει μια πιο εκτεταμένη στατιστική ανάλυση, δεν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο. Οι πράσινοι έχουν βελτιώσει κατά πολύ το ποσοστό της αποτελεσματικότητάς τους, δηλαδή τα γκολ που πετυχαίνουν ανά τελική προσπάθεια.
Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζουμε αυτόν τον πίνακα. Δείχνει όλα τα φετινά επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με χρονολογική σειρά, ανεξάρτητα από διρογάνωση ή έδρα. Καταγράφουμε τις τελικές προσπάθειες που έκαναν οι πράσινοι σε κάθε ματς, πόσες απ’ αυτές κατέληξαν εντός εστίας και πόσες έγιναν γκολ, καθώ και το ποσοστό τέρματος ανά τελική προσπάθεια.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι «μαύρες τρύπες» (δηλαδή τα ματς που ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε) είναι και λιγότερα σε αριθμό, αλλά και με μικρότερη συχνότητα. Ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς γκολ σε έξι ματς από τα 31 που έχει την ευθύνη του ο Μπενίτεθ. Προηγουμένως και στα 16 παιχνίδια που έδωσε με Βιτόρια και Κόντη στον πάγκο έμεινε χωρίς γκολ σε τέσσερα ματς.
Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι το μονοψήφιο και διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας στους αγώνες που οι πράσινοι σκόραραν τουλάχιστον μία φορά. Στα 12 παιχνίδια προ Μπενίτεθ το διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας εμφανίστηκε 5 φορές. Με τον Ισπανό στον πάγκο στα 25 παιχνίδια που σκόραρε τουλάχιστον ένα γκολ ο Παναθηναϊκός στα 22 είχε διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας, δηλαδή ένα εντυπωσιακό 88% (υπερδιπλάσιο από το 41,6% που είχε πετύχει πριν απ’ αυτόν).
Με τους απαιτητικούς αγώνες που απομένουν (τουλάχιστον δέκα) το ποσοστό αυτό ενδέχεται να μειωθεί από τα εντυπωσιακά νούμερα πάνω από 20% που παρουσιάζονται στους τελευταίους αγώνες. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε για δεύτερη φορά φέτος έξι ματς συνεχόμενα με διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας.
|
ΗΜΕΡΟΜ
|
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΤΕΛ
|
ΣΤΟΧΟ
|
ΓΚΟΛ
|
ΠΟΣ%
|
8/3/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4
|
14
|
7
|
4
|
29%
|
4/3/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1
|
18
|
5
|
4
|
22%
|
1/3/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Άρης 3-1
|
9
|
3
|
3
|
33%
|
26/2/2026
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός 1-1
|
9
|
3
|
1
|
11%
|
22/2/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-2
|
13
|
5
|
2
|
15%
|
19/2/2026
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2
|
11
|
4
|
2
|
18%
|
15/2/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Λάρισα 1-1
|
16
|
4
|
1
|
6%
|
11/2/2026
|
ΚΥΠΕΛΛΟ
|
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0
|
3
|
1
|
0
|
-
|
8/2/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-1
|
9
|
5
|
1
|
11%
|
4/2/2026
|
ΚΥΠΕΛΛΟ
|
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1
|
4
|
2
|
0
|
-
|
1/2/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0
|
14
|
6
|
3
|
21%
|
29/1/2026
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1
|
11
|
1
|
1
|
9%
|
25/1/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0
|
9
|
2
|
0
|
-
|
22/1/2026
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1
|
9
|
2
|
1
|
11%
|
18/1/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 4-0
|
10
|
3
|
0
|
-
|
14/1/2026
|
ΚΥΠΕΛΛΟ
|
Παναθηναϊκός-Άρης 3-0
|
15
|
7
|
3
|
20%
|
11/1/2026
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0
|
13
|
5
|
3
|
23%
|
21/12/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0
|
3
|
1
|
0
|
-
|
17/12/2025
|
ΚΥΠΕΛΛΟ
|
Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2
|
10
|
2
|
2
|
20%
|
14/12/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1
|
9
|
2
|
2
|
22%
|
11/12/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 0-0
|
17
|
4
|
0
|
-
|
7/12/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2
|
15
|
8
|
2
|
13%
|
3/12/2025
|
ΚΥΠΕΛΛΟ
|
Παναθηναϊκός-Κηφισιά 1-0
|
7
|
2
|
1
|
14%
|
30/11/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3
|
13
|
5
|
2
|
15%
|
27/11/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1
|
9
|
4
|
2
|
22%
|
23/11/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3
|
19
|
7
|
3
|
16%
|
9/11/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1
|
11
|
4
|
2
|
18%
|
6/11/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1
|
11
|
3
|
1
|
9%
|
1/11/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0
|
16
|
4
|
0
|
-
|
29/10/2025
|
ΚΥΠΕΛΛΟ
|
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2
|
10
|
6
|
2
|
20%
|
26/10/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Αστέρας ΑΚΤΟΡ
|
19
|
6
|
2
|
11%
|
23/10/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1
|
12
|
5
|
1
|
8%
|
19/10/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Άρης-Παναθηναϊκός 1-1
|
14
|
5
|
1
|
7%
|
5/10/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
|
19
|
8
|
1
|
5%
|
2/10/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ 1-2
|
33
|
9
|
1
|
3%
|
28/9/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2
|
11
|
3
|
2
|
18%
|
25/9/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Γιανγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4
|
19
|
6
|
4
|
21%
|
21/9/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1
|
10
|
2
|
1
|
10%
|
17/9/2025
|
ΚΥΠΕΛΛΟ
|
Παναθηναϊκός-Καλλιθέα 1-0
|
13
|
4
|
1
|
8%
|
14/9/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2
|
13
|
5
|
2
|
15%
|
31/8/2025
|
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 1-1
|
18
|
1
|
1
|
6%
|
28/8/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Σαμσούνσπορ-Παναθηναϊκός 0-0
|
6
|
1
|
0
|
-
|
21/8/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Σαμσούνσπορ 2-1
|
15
|
6
|
2
|
13%
|
14/8/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Σαχτάρ-Παναθηναϊκός 0-0
|
13
|
4
|
0
|
-
|
7/8/2025
|
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Σαχτάρ 0-0
|
9
|
3
|
0
|
-
|
30/7/2025
|
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
|
Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς 1-1
|
20
|
6
|
1
|
5%
|
22/7/2025
|
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
|
Ρέιντζερς-Παναθηναϊκός 2-0
|
14
|
3
|
0
|
-