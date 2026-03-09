Το εντυπωσιακό σερί αποτελεσματικότητας του Παναθηναϊκού (πίνακας)

Έξι συνεχόμενοι αγώνες με διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας (γκολ/τελική), 20%+ στους τρεις τελευταίους, αναλυτικός πίνακας με όλα τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν

Η αποτελεσματικότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού δεν θέλει πολλά αριθμητικά δεδομένα για να γίνει κατανοητή. Φαίνεται και με γυμνό μάτι, ακόμα και σ’ αυτούς που απεχθάνονται τα νούμερα. Να πετυχαίνες 11 γκολ σε οκτώ μέρες δεν είναι και μικρό πράγμα. Όπως, όμως, δείχνει μια πιο εκτεταμένη στατιστική ανάλυση, δεν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο. Οι πράσινοι έχουν βελτιώσει κατά πολύ το ποσοστό της αποτελεσματικότητάς τους, δηλαδή τα γκολ που πετυχαίνουν ανά τελική προσπάθεια.

Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζουμε αυτόν τον πίνακα. Δείχνει όλα τα φετινά επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με χρονολογική σειρά, ανεξάρτητα από διρογάνωση ή έδρα. Καταγράφουμε τις τελικές προσπάθειες που έκαναν οι πράσινοι σε κάθε ματς, πόσες απ’ αυτές κατέληξαν εντός εστίας και πόσες έγιναν γκολ, καθώ και το ποσοστό τέρματος ανά τελική προσπάθεια.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι «μαύρες τρύπες» (δηλαδή τα ματς που ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε) είναι και λιγότερα σε αριθμό, αλλά και με μικρότερη συχνότητα. Ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς γκολ σε έξι ματς από τα 31 που έχει την ευθύνη του ο Μπενίτεθ. Προηγουμένως και στα 16 παιχνίδια που έδωσε με Βιτόρια και Κόντη στον πάγκο έμεινε χωρίς γκολ σε τέσσερα ματς.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι το μονοψήφιο και διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας στους αγώνες που οι πράσινοι σκόραραν τουλάχιστον μία φορά. Στα 12 παιχνίδια προ Μπενίτεθ το διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας εμφανίστηκε 5 φορές. Με τον Ισπανό στον πάγκο στα 25 παιχνίδια που σκόραρε τουλάχιστον ένα γκολ ο Παναθηναϊκός στα 22 είχε διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας, δηλαδή ένα εντυπωσιακό 88% (υπερδιπλάσιο από το 41,6% που είχε πετύχει πριν απ’ αυτόν).

Με τους απαιτητικούς αγώνες που απομένουν (τουλάχιστον δέκα) το ποσοστό αυτό ενδέχεται να μειωθεί από τα εντυπωσιακά νούμερα πάνω από 20% που παρουσιάζονται στους τελευταίους αγώνες. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε για δεύτερη φορά φέτος έξι ματς συνεχόμενα με διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας.