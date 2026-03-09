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Το εντυπωσιακό σερί αποτελεσματικότητας του Παναθηναϊκού (πίνακας)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Έξι συνεχόμενοι αγώνες με διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας (γκολ/τελική), 20%+ στους τρεις τελευταίους, αναλυτικός πίνακας με όλα τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν

Η αποτελεσματικότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού δεν θέλει πολλά αριθμητικά δεδομένα για να γίνει κατανοητή. Φαίνεται και με γυμνό μάτι, ακόμα και σ’ αυτούς που απεχθάνονται τα νούμερα. Να πετυχαίνες 11 γκολ σε οκτώ μέρες δεν είναι και μικρό πράγμα. Όπως, όμως, δείχνει μια πιο εκτεταμένη στατιστική ανάλυση, δεν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο. Οι πράσινοι έχουν βελτιώσει κατά πολύ το ποσοστό της αποτελεσματικότητάς τους, δηλαδή τα γκολ που πετυχαίνουν ανά τελική προσπάθεια.

Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζουμε αυτόν τον πίνακα. Δείχνει όλα τα φετινά επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με χρονολογική σειρά, ανεξάρτητα από διρογάνωση ή έδρα. Καταγράφουμε τις τελικές προσπάθειες που έκαναν οι πράσινοι σε κάθε ματς, πόσες απ’ αυτές κατέληξαν εντός εστίας και πόσες έγιναν γκολ, καθώ και το ποσοστό τέρματος ανά τελική προσπάθεια.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι «μαύρες τρύπες» (δηλαδή τα ματς που ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε) είναι και λιγότερα σε αριθμό, αλλά και με μικρότερη συχνότητα. Ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς γκολ σε έξι ματς από τα 31 που έχει την ευθύνη του ο Μπενίτεθ. Προηγουμένως και στα 16 παιχνίδια που έδωσε με Βιτόρια και Κόντη στον πάγκο έμεινε χωρίς γκολ σε τέσσερα ματς.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι το μονοψήφιο και διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας στους αγώνες που οι πράσινοι σκόραραν τουλάχιστον μία φορά. Στα 12 παιχνίδια προ Μπενίτεθ το διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας εμφανίστηκε 5 φορές. Με τον Ισπανό στον πάγκο στα 25 παιχνίδια που σκόραρε τουλάχιστον ένα γκολ ο Παναθηναϊκός στα 22 είχε διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας, δηλαδή ένα εντυπωσιακό 88% (υπερδιπλάσιο από το 41,6% που είχε πετύχει πριν απ’ αυτόν).

Με τους απαιτητικούς αγώνες που απομένουν (τουλάχιστον δέκα) το ποσοστό αυτό ενδέχεται να μειωθεί από τα εντυπωσιακά νούμερα πάνω από 20% που παρουσιάζονται στους τελευταίους αγώνες. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε για δεύτερη φορά φέτος έξι ματς συνεχόμενα με διψήφιο ποσοστό αποτελεσματικότητας.

 

ΗΜΕΡΟΜ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΓΩΝΑΣ

ΤΕΛ

ΣΤΟΧΟ

ΓΚΟΛ

ΠΟΣ%

8/3/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4

14

7

4

29%

4/3/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1

18

5

4

22%

1/3/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Άρης 3-1

9

3

3

33%

26/2/2026

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός 1-1

9

3

1

11%

22/2/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-2

13

5

2

15%

19/2/2026

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2

11

4

2

18%

15/2/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Λάρισα 1-1

16

4

1

6%

11/2/2026

ΚΥΠΕΛΛΟ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0

3

1

0

-

8/2/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-1

9

5

1

11%

4/2/2026

ΚΥΠΕΛΛΟ

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1

4

2

0

-

1/2/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0

14

6

3

21%

29/1/2026

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1

11

1

1

9%

25/1/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0

9

2

0

-

22/1/2026

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1

9

2

1

11%

18/1/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 4-0

10

3

0

-

14/1/2026

ΚΥΠΕΛΛΟ

Παναθηναϊκός-Άρης 3-0

15

7

3

20%

11/1/2026

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0

13

5

3

23%

21/12/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0

3

1

0

-

17/12/2025

ΚΥΠΕΛΛΟ

Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2

10

2

2

20%

14/12/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1

9

2

2

22%

11/12/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 0-0

17

4

0

-

7/12/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2

15

8

2

13%

3/12/2025

ΚΥΠΕΛΛΟ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 1-0

7

2

1

14%

30/11/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3

13

5

2

15%

27/11/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1

9

4

2

22%

23/11/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3

19

7

3

16%

9/11/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1

11

4

2

18%

6/11/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1

11

3

1

9%

1/11/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0

16

4

0

-

29/10/2025

ΚΥΠΕΛΛΟ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2

10

6

2

20%

26/10/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Αστέρας ΑΚΤΟΡ

19

6

2

11%

23/10/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1

12

5

1

8%

19/10/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1

14

5

1

7%

5/10/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος

19

8

1

5%

2/10/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ 1-2

33

9

1

3%

28/9/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2

11

3

2

18%

25/9/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Γιανγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4

19

6

4

21%

21/9/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1

10

2

1

10%

17/9/2025

ΚΥΠΕΛΛΟ

Παναθηναϊκός-Καλλιθέα 1-0

13

4

1

8%

14/9/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2

13

5

2

15%

31/8/2025

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 1-1

18

1

1

6%

28/8/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Σαμσούνσπορ-Παναθηναϊκός 0-0

6

1

0

-

21/8/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Σαμσούνσπορ 2-1

15

6

2

13%

14/8/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Σαχτάρ-Παναθηναϊκός 0-0

13

4

0

-

7/8/2025

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Σαχτάρ 0-0

9

3

0

-

30/7/2025

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς 1-1

20

6

1

5%

22/7/2025

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Ρέιντζερς-Παναθηναϊκός 2-0

14

3

0

-

 

Το εντυπωσιακό σερί αποτελεσματικότητας του Παναθηναϊκού (πίνακας)