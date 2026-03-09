Παναθηναϊκός: Η Ευρώπη... ενεργοποίησε τη ρήτρα του Ζαρουρί

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ανάς Ζαρουρί, μετά την εξασφάλιση της τετράδας.

Οι Πράσινοι πέρασαν εμφατικά από τη Λιβαδειά με 4-1, σφραγίζοντας και μαθηματικά την είσοδό τους στην τετράδα, με τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ 1-4.

Αυτό σημαίνει ότι "κλείδωσε" και η έξοδος στην Ευρώπη για την επόμενη σεζόν, κάτι που οδήγησε στην ενεργοποίηση της ρήτρας που υπήρχε στη συμφωνία με τη Λανς για τον Ανάς Ζαρουρί.

Πλέον ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να πληρώσει την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 2,8 εκατ. ευρώ στη γαλλική ομάδα, με τον Μαροκινό εξτρέμ να παραμένει οριστικά στα πράσινα.