Μια σεζόν γεμάτη... αρνητικά ρεκόρ στον Άρη!

Κάκιστες επιδόσεις από τον Άρη, με αποκορύφωμα την συγκομιδή στα εντός έδρας παιχνίδια.

Ακόμα κι αν ο Άρης κερδίσει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του κόντρα στον ΟΦΗ, οι μόλις τρεις νίκες θα συνιστούν την τρίτη χειρότερη επίδοση της ιστορίας του στην Α’ Εθνική. Μόνο μία νίκη είχε την τελευταία φορά που υποβιβάστηκε (2013-14) ενώ δύο, όπως φέτος, είχε τη σεζόν 1961-62, όταν σώθηκε σε αγώνες μπαράζ!

Τα τελευταία σαράντα χρόνια ο Άρης δεν έχει χάσει δύο πέναλτι σε αγώνα Α’ Εθνικής/Super League 1, όπως προχθές κόντρα στον Ατρόμητο. Στο Κύπελλο υπάρχει η εκτός έδρας ήττα με 1-0 απ’ τη Λαμία του Μιχάλη Γρηγορίου στις 26 Ιανουαρίου 2022. Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά σούταρε άουτ κι ο Μπρούνο Γκάμα νικήθηκε απ’ τον Μπάουμαν Σαράνοφ.

Ένα απίθανο ρεκόρ έχασε... στο τσακ ο Λορέν Μορόν στο ματς του Άρη με τον Ατρόμητο. Μέχρι προχθές είχε 13/13 εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι στη Super League και ήθελε άλλο ένα για να ισοφαρίσει τον Λάγιος Ντέταρι, ο οποίος την διετία με τον Ολυμπιακό (1988-1990) είχε 14/14. Με 100% ευστοχία σε διψήφιο αριθμό εκτελέσεων ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην Α' Εθνική και οι Λεωνίδας Πάνου (13/13), Βαγγέλης Μάντζιος (11/11), Μίλοε Κλάεβιτς (11/11) και Μάικ Γαλάκος (11/11).