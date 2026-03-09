Διπλό poll: ΠΑΟ για πιο ψηλά στη βαθμολογία; - Ποιος θα το σηκώσει;

O Παναθηναϊκός κλείδωσε και μαθηματικά την είσοδό του στην τετράδα, ψαλιδίζοντας κι άλλο τη διαφορά, η ΑΕΚ έμεινε ξανά μόνη στην κορυφή, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μετρούν κέρδη και απώλειες από τη μεταξύ τους μάχη. Ποια θα είναι η συνέχεια του πρωταθλήματος;

Δύο στροφές πριν το φινάλε της regulas season του πρωταθλήματος και πλέον έχουμε ένα δεδομένο: ότι τα πλέι οφ θα γίνουν με το Big-4, καθώς ο Παναθηναϊκός σφράγισε και τυπικά την είσοδό του στην τετράδα με το εμφατικό πέρασμά του από τη Λιβαδειά (1-4).

Παράλληλα μείωσε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό σε μονοψήφια επίπεδα (-9 β.) την απόστασή του από τους δύο εκ των τριών διεκδικητών του τίτλου, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που αλληλοεξουδετερώθηκαν στο χθεσινό ντέρμπι στο Καραϊσκάκη.

Με την ψυχολογία ανεβασμένη πλέον οι Πράσινοι, το ερώτημα είναι αν μπορούν κάτι περισσότερο από την 4η θέση στα πλέι οφ που έρχονται.

Φυσικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη του τίτλου. Η ΑΕΚ έμεινε ξανά 1η στον βαθμολογικό πίνακα και κρατάει στα χέρια της την κορυφή, έχοντας να αντιμετωπίσει Ατρόμητο (εκτός) και Κηφισιά (εντός) στα δύο ματς που απομένουν για την κανονική διάρκεια. Από το -2 ακολουθούν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, με τους Πειραιώτες να έχουν ΟΦΗ (εκτός), ΑΕΛ (εντός) και τους Θεσσαλονικείς να παίζουν με Λεβαδειακό (εντός), Βόλο (εκτός).

Ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα στο φινάλε της σεζόν, σηκώνοντας την κούπα του πρωταθλητή;

H κάλπη άνοιξε και περιμένει την ψήφο σας!



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