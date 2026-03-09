ΟΦΗ: Ανησυχία για Μπόρχα Γκονθάλεθ

Με πρόβλημα τραυματισμού επιστρέφει από το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Βόλο ο Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Στο Ηράκλειο επέστρεψε η αποστολή του ΟΦΗ, με το μυαλό ήδη στο παιχνίδι του Σαββάτου (14/3, 17:00) με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί χρειάζονται βαθμούς σε αυτό το ματς, όπως και σε εκείνο της τελευταίας αγωνιστικής με τον Άρη, προκειμένου να «κλειδώσει» τη συμμετοχή του στο γκρουπ 5-8.

Την ίδια στιγμή υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Ισπανός άσος αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις και θα διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.