Απίθανο σκηνικό με το VAR στη Bundesliga 2: Οπαδοί της Πρόισεν Μίνστερ αποσύνδεσαν τα καλώδια! (vid)

Δύο οπαδοί αποσύνδεσαν τα καλώδια του VAR, για να μην επιτρέψουν στον διαιτητή να εξετάσει μια φάση πέναλτι...

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στον αγώνα της Πρόισεν Μίνστερ με τη Χέρτα Βερολίνου τη Κυριακή, για την 25η στροφή της Bundesliga 2. Την ώρα που ο διαιτητής πήγαινε στο VAR να ελέγξει μια φάση για πιθανό πέναλτι της Χέρτα, δύο οπαδοί των γηπεδούχων,φορώντας κουκούλες, κατέβηκαν από την εξέδρα και αποσύνδεσαν τα καλώδια της οθόνης!

Ο διαιτητής Φέλιξ Μπίκελ έφτασε στην οθόνη του VAR, αλλά αυτή ήταν μαύρη και δεν κατάφερε να επανεξετάσει τη φάση. Έτσι, οι VARίστες του αγώνα ανέλαβαν να πάρουν απόφαση για την επίμαχη φάση, καταλογίζοντας τελικά το πέναλτι υπέρ των φιλοξενουμένων. Μάλιστα, η Χέρτα σκόραρε και πήρε την εκτός έδρας νίκη με 2-1.

Η ενέργεια των οπαδών της Πρόισεν Μίνστερ δεν είχε το επιθυμητό γι’ αυτούς αποτέλεσμα, αλλά χάρισε μια μοναδική στιγμή στην ιστορία του VAR.

Μετά τον αγώνα, η γηπεδούχος ομάδα καταδίκασε το περιστατικό΅: «Η Πρόισεν Μίνστερ λυπάται για το περιστατικό και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπίσει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες. Έχουν επίσης ληφθεί άμεσα μέτρα για την αποτροπή επανάληψης τέτοιων περιστατικών. Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για προμελετημένη ενέργεια: ένα πανό με αυτό το περιεχόμενο αναρτήθηκε στις κερκίδες λίγο μετά την τεχνική δυσλειτουργία».

In the 2. Bundesliga clash between Preussen Münster and Hertha Berlin, chaos struck when a hooded fan literally pulled the plug on VAR. The system went dark just as referee Felix Bickel was about to check a possible penalty for Hertha. Münster fans then unfurled a banner reading:… pic.twitter.com/DtiH5UkDbE — Olt Sports (@oltsport_) March 8, 2026